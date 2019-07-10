Северная столица наводит лоск

В этом году в Петербурге проходит самая масштабная акция по благоустройству. Достаточно сказать, что на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" в этом году из бюджета выделено четыре миллиарда рублей. А если учесть средства районов и муниципалитетов, то общая сумма ассигнований составит свыше шести миллиардов рублей.

- Люди ждут, что эти деньги будут потрачены с умом и изменят облик Петербурга, - подчеркнул на совещании с членами городского правительства временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. - Поэтому нужно строго следить за эффективностью расходования средств и качеством выполнения работ.

За лето планируется обустроить 42 парка и сквера, почти 500 дворов и более 100 общественных пространств - набережные, бульвары, пляжи и подходы к социальным учреждениям. Комплекс работ включает ремонт детских площадок и пешеходных дорожек, замену асфальтового покрытия, установку спортивного оборудования, посадку кустарников и деревьев, восстановление газонов, устройство зон отдыха, установку уличной мебели и мусорных урн, а также освещение. Готовность большинства взятых в работу объектов на сегодня составляет 30-40 процентов. Но к 1 сентября все они должны быть приведены в полный порядок.

Особое внимание Александр Беглов уделил договоренностям по масштабной реконструкции общественных пространств. Он поручил организовать голосование жителей по проектам реконструкции оранжерей Таврического сада и выбрать победителя конкурса с учетом мнения петербуржцев.

Глава города напомнил также, что в рамках Петербургского Международного экономического форума было подписано соглашение с ФГУП "Почта России" по реконструкции Почтового квартала на территории от Исаакиевского собора до Новой Голландии и Конногвардейского бульвара. Этот проект, когда он будет завершен, дополнит наш город еще одним значимым историческим местом, пригодным для прогулок горожан и экскурсий для гостей Северной столицы.

"Чтобы не вытаптывалась зелень, мы проложили дорожки по привычным для людей маршрутам"

Впрочем, похорошеет не только исторический центр города, но и его спальные районы. Ведь каждому петербуржцу жить в родном городе должно быть комфортно и приятно. Одним из инструментов наведения порядка стал конкурс на лучший двор города. Александр Беглов напомнил, что в каждом районе будут определены как минимум три призера среди инициативных групп, обустроивших свой двор самостоятельно.

То, как исполняются намеченные планы, Александр Беглов регулярно проверяет лично. Недавно, например, он совершил объезд Выборгского района, где, в частности, посмотрел, как идет реконструкция Выборгского сада, расположенного на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова, а также парка "Сосновка". Комплексное благоустройство здесь проводится по просьбам горожан. Александр Беглов отметил, что в Выборгском саду большой поток пешеходов - людям удобно идти через сад.

- Чтобы не вытаптывалась зелень, мы нашли простое решение: проложили дорожки по привычным для людей маршрутам. Получилось очень хорошо: всем удобно и зеленые насаждения не страдают, - отметил он.

На сегодняшний день основные работы по благоустройству сада уже завершены. Здесь высажены молодые деревья, кусты, поставлены новые скамейки, урны, обустроены детские площадки.