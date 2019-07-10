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10.07.2019 08:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

И в центре, и на окраинах

Северная столица наводит лоск
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 148(7906)
В этом году в Петербурге проходит самая масштабная акция по благоустройству. Достаточно сказать, что на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" в этом году из бюджета выделено четыре миллиарда рублей. А если учесть средства районов и муниципалитетов, то общая сумма ассигнований составит свыше шести миллиардов рублей.

- Люди ждут, что эти деньги будут потрачены с умом и изменят облик Петербурга, - подчеркнул на совещании с членами городского правительства временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. - Поэтому нужно строго следить за эффективностью расходования средств и качеством выполнения работ.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Беглов потребовал увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог

За лето планируется обустроить 42 парка и сквера, почти 500 дворов и более 100 общественных пространств - набережные, бульвары, пляжи и подходы к социальным учреждениям. Комплекс работ включает ремонт детских площадок и пешеходных дорожек, замену асфальтового покрытия, установку спортивного оборудования, посадку кустарников и деревьев, восстановление газонов, устройство зон отдыха, установку уличной мебели и мусорных урн, а также освещение. Готовность большинства взятых в работу объектов на сегодня составляет 30-40 процентов. Но к 1 сентября все они должны быть приведены в полный порядок.

Особое внимание Александр Беглов уделил договоренностям по масштабной реконструкции общественных пространств. Он поручил организовать голосование жителей по проектам реконструкции оранжерей Таврического сада и выбрать победителя конкурса с учетом мнения петербуржцев.

Глава города напомнил также, что в рамках Петербургского Международного экономического форума было подписано соглашение с ФГУП "Почта России" по реконструкции Почтового квартала на территории от Исаакиевского собора до Новой Голландии и Конногвардейского бульвара. Этот проект, когда он будет завершен, дополнит наш город еще одним значимым историческим местом, пригодным для прогулок горожан и экскурсий для гостей Северной столицы.

"Чтобы не вытаптывалась зелень, мы проложили дорожки по привычным для людей маршрутам"

Впрочем, похорошеет не только исторический центр города, но и его спальные районы. Ведь каждому петербуржцу жить в родном городе должно быть комфортно и приятно. Одним из инструментов наведения порядка стал конкурс на лучший двор города. Александр Беглов напомнил, что в каждом районе будут определены как минимум три призера среди инициативных групп, обустроивших свой двор самостоятельно.

В Петербурге откроют новую дорогу к Ладожскому вокзалу

То, как исполняются намеченные планы, Александр Беглов регулярно проверяет лично. Недавно, например, он совершил объезд Выборгского района, где, в частности, посмотрел, как идет реконструкция Выборгского сада, расположенного на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова, а также парка "Сосновка". Комплексное благоустройство здесь проводится по просьбам горожан. Александр Беглов отметил, что в Выборгском саду большой поток пешеходов - людям удобно идти через сад.

- Чтобы не вытаптывалась зелень, мы нашли простое решение: проложили дорожки по привычным для людей маршрутам. Получилось очень хорошо: всем удобно и зеленые насаждения не страдают, - отметил он.

На сегодняшний день основные работы по благоустройству сада уже завершены. Здесь высажены молодые деревья, кусты, поставлены новые скамейки, урны, обустроены детские площадки.

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