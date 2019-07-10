Сотрудница турфирмы из Коми купила путевку в Эмираты за счет клиентки

В Республике Коми сотрудница туристической фирмы обманула клиентку, не доплатив ей за возращенный тур 24 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские установили, что жительница Печоры купила тур в Арабские Эмираты за 76 тысяч рублей. Но была вынуждена от него отказаться по состоянию здоровья.

Сотрудница турфирмы убедила ее в том, что из-за штрафных санкций ей вернут всего 20 тысяч. И предложила более удобный вариант: переоформить тур на свое имя, так, мол, клиентка потеряет меньше. Женщина согласилась. И потеряла 24 тысячи. На самом деле, жительнице Печоры полагался возврат в 56 тысяч рублей. Для себя же путешествие в Арабские Эмираты сотрудница туристической фирмы приобрела всего за 32 тысячи.

Подозреваемая по данному уголовному делу дала признательные показания.