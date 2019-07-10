Новости

В уральский проект "Умный город" вложатся банки 15:20
В Красноярске участились случаи отравления беременных арбузами 15:18
Пассажиры экстренно севшего в Калуге самолета поедут на автобусах 15:18
Жители Норильска подверглись нашествию крыс 15:18
Названа дата премьеры спин-оффа "Большого Лебовски" 15:17
Врач рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств 15:13
Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье 15:12
В Нижегородской области за ночь сгорели два автомобиля 15:12
В Перми ураган повалил десятки деревьев и повредил автомобили 15:10
Жириновский предложил изменить закон о декларациях о доходов депутатов 15:06
В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом 14:59
Самого известного в Омске маршрутчика заподозрили в убийстве коллеги 14:56
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя 14:54
Умерла "последняя дива итальянского кино" Валентина Кортезе 14:51
В Анапе недалеко от жилого комплекса нашли авиабомбу 14:48
Ростех, "Ростелеком" и правительство договорились развивать 5G в России 14:47
В Псковской области появились динозавры из автохлама 14:44
В Ленобласти обнаружили останки красноармейцев советско-финской войны 14:41
Сериал "Друзья" переезжает с Netflix на HBO Max 14:41
От классики до рока: На "Славянском базаре" с триумфом прошел первый концерт 14:40
В номере отеля в ТиНАО обнаружено тело молодой девушки 14:38
Британский посол в США подал в отставку после дипскандала 14:35
В Калининграде из-за авиабомбы эвакуировали жильцов шести домов 14:35
На Международный Вооенно-Морской салон прибыли делегаты из 35 стран 14:32
В Кремле наградят лучших российских почтальонов и водителей почтовых автомобилей 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде из-за авиабомбы эвакуировали жильцов шести домов

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Стокилограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили строители на улице Ростовской в Калининграде.

Боеприпас, который специалисты идентифицировали как фугасную авиационную бомбу советского образца, лежал на шестиметровой глубине вблизи от жилых домов. Как сообщается на странице администрации Калининграда в Facebook, судьбу взрывоопасной находки решала комиссия по чрезвычайным ситуациям в мэрии, спецоперацию решили провести утром 10 июля.

Фото: iStock
Военные вывезли с территории Пулково 155 фронтовых боеприпасов

В радиусе поражения бомбы - примерно 120 метров - находятся шесть жилых домов, где проживают около трехсот человек. Накануне все квартиры обошли сотрудники мэрии и управляющей компании, предупредив жильцов о готовящейся эвакуации.

Сегодня утром проезд по Ростовской перекрыли, из домов было эвакуировано 154 человека. Для этого подогнали два крупногабаритных автобуса, но часть жителей покинула квартиры самостоятельно.

Саперы приступили к разминированию боеприпаса в 10 часов, в 10.30 работы были завершены, бомба погружена в грузовик и в сопровождении ГИБДД, пожарных и скорой помощи убыла на полигон, где будет уничтожена.

- В среднем в год от трех до пяти авиабомб обнаруживается при проведении земляных работ на территории города, - рассказал директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Калининиграда" Яков Филатов. - В этом году это уже вторая авиабомба, первую, 250-килограммовую, нашли при строительстве жилых домов на улице Суздальской 5 июля, но она была обнаружена вдали от жилья и таких масштабных мероприятий по эвакуации, как сегодня, не потребовалось.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Украина не допустит к Евровидению детей, выступавших в России
СМИ: США и Китай вновь начали торговые переговоры