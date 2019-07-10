В Калининграде из-за авиабомбы эвакуировали жильцов шести домов

Стокилограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили строители на улице Ростовской в Калининграде.

Боеприпас, который специалисты идентифицировали как фугасную авиационную бомбу советского образца, лежал на шестиметровой глубине вблизи от жилых домов. Как сообщается на странице администрации Калининграда в Facebook, судьбу взрывоопасной находки решала комиссия по чрезвычайным ситуациям в мэрии, спецоперацию решили провести утром 10 июля.

В радиусе поражения бомбы - примерно 120 метров - находятся шесть жилых домов, где проживают около трехсот человек. Накануне все квартиры обошли сотрудники мэрии и управляющей компании, предупредив жильцов о готовящейся эвакуации.

Сегодня утром проезд по Ростовской перекрыли, из домов было эвакуировано 154 человека. Для этого подогнали два крупногабаритных автобуса, но часть жителей покинула квартиры самостоятельно.

Саперы приступили к разминированию боеприпаса в 10 часов, в 10.30 работы были завершены, бомба погружена в грузовик и в сопровождении ГИБДД, пожарных и скорой помощи убыла на полигон, где будет уничтожена.

- В среднем в год от трех до пяти авиабомб обнаруживается при проведении земляных работ на территории города, - рассказал директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Калининиграда" Яков Филатов. - В этом году это уже вторая авиабомба, первую, 250-килограммовую, нашли при строительстве жилых домов на улице Суздальской 5 июля, но она была обнаружена вдали от жилья и таких масштабных мероприятий по эвакуации, как сегодня, не потребовалось.