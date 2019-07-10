В Ленобласти 10 человек пострадали в ДТП на проселочной дороге

В Ленинградской области у деревни Пеляши Сланцевского района столкнулись два легковых автомобиля. Травмы получили десять человек, один из них скончался.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автомобили Hyundai i40 и Hyundai Sonata столкнулись лоб в лоб. Кто именно нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, сейчас выясняется.

В автомобиле Hyundai i40 находились четыре человека: двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Все они получили травмы средней тяжести.

Основной удар пришелся по Hyundai Sonata, где было шесть человек. Водитель и один из мужчин, находившихся на пассажирском сидении, госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще трое пассажиров, среди них восьмилетняя девочка, получили травмы средней степени тяжести. И еще одна пассажирка этой иномарки погибла от полученных травм.