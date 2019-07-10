В Ленобласти грузовик раздавил три легковушки, есть жертвы

В Ленинградской области на 186-м километре трассы "Кола" грузовик КамАЗ врезался в три автомобиля. Легковушки остановились перед поворотом налево.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, погибла 14-летняя девочка, семь человек, находившихся в автомобилях, увезли в больницы.

Погибшая девочка находилась в автомобиле Datsun. Также в этом автомобиле травмы получили женщина-водитель 1977 года рождения и 18-летняя девушка.

В протараненном автомобиле Volkswagen Golf водитель не пострадал, травмы получили две пассажирки.

Из Honda Accord госпитализировали троих пассажиров.

По факту случившегося начата проверка.