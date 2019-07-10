В Ленобласти обнаружили останки красноармейцев советско-финской войны

У поселка Медянка Ленинградской области военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа и члены поискового отряда "Советский патриот" обнаружили останки красноармейцев времен советско-финской войны. Всего их 99.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, это солдаты и офицеры, погибшие зимой 1940 года. Однако, по предварительным оценкам, здесь могут находиться еще около 150 останков погибших красноармейцев.

Рядом с останками нашли и предметы быта, вооружения, обмундирования и экипировки, часы, ложки. И даже первый стальной шлем советского производства. А еще нашли останки двух женщин в звании младший лейтенант с медицинскими принадлежностями. Среди предметов был и флакон духов.

Теперь поисковики будут устанавливать личности погибших бойцов Красной Армии. Их с почестями предадут земле на воинском захоронении №32 у станции Матросово в Ленинградской области.