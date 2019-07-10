В Мурманской области создадут фонд жилищного строительства

В Мурманской области будет создан региональный фонд жилищного строительства. Об этом сообщил на пресс-конференции врио губернатора региона Андрей Чибис.

По его словам, несмотря на сокращающуюся численность населения региона, стоимость жилья в Мурманске остается неадекватно высокой.

- Это сложная проблема, решить ее за три месяца невозможно, - подчеркнул врио главы региона. - В регион пришли крупные строительные компании, но они занимаются строительством промышленных объектов. Однако предприятия, которые могут строить качественное жилье, в Мурманской области практически отсутствуют.

Сейчас областные власти подбирают земельные участки под строительство жилых домов, - отметил Андрей Чибис. - Необходим комплексный план строительства жилья в областном центре и во всей области.