В Петербурге Infinity сбил мужчину, помогавшего завести машину

В Петербурге на Витебском проспекте автомобиль Infinity врезался в две машины, стоящие на проезжей части. С тяжелыми травмами госпитализирован водитель одной из легковушек.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за несколько минут до столкновения 27-летний водитель Mitsubishi Lancer увидел на дороге стоящий автомобиль Mazda. Водитель второй иномарки не мог завести машину.

Водитель Mitsubishi решил оказать помощь автолюбителю и вышел из машины. Во время ремонта мужчина не заметил, что прямо на него несется Infinity.

В итоге элитная иномарка протаранила две машины и сбила водителя. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, в частности, изучают с какой скоростью двигался автомобиль Infinity, а также устанавливают, где конкретно стояли пострадавшие иномарки и была ли возможность предотвратить столкновение.