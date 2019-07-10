В Петербурге отменили ценз для блокадников

Новости

Рапота ответил на вопросы об отмене роуминга и взаимном признании виз 10:00
Министр спорта Беларуси оценил идею объединенного футбольного чемпионата 09:58
Истребители Су-57 разместят на новом авианосце 09:54
В Хабаровском крае медведь залез в дом к мужчине с ребенком 09:36
Какое наследие оставит "Иннопром" 09:29
Самосвалы БелАЗ пополнили парк горной техники в Забайкальском крае 09:08
Поклонская рассказала о судьбе креветочной фермы на пляже в Крыму 09:04
"Почта России" выберет лучшего почтальона в стране 09:03
Видео: танк Т-80 стал художником 09:02
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой 08:57
В Москве заменят систему горячего водоснабжения в более тысячи домов 08:46
Во Франции отреставрировали могилу жены графа Муравьева-Амурского 08:27
На ВДНХ сегодня откроют новый памятник 08:06
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ 07:45
"Локомотив" не может договориться с Гилерме 07:21
В столице сегодня будет прохладно и дождливо 07:09
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому 07:06
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма 06:42
В Бурятии столкнулись два пассажирских автобуса 06:09
В Индии более 60 тысяч человек оказались в зоне наводнения 06:05
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в правительство Якутии 05:48
Лагерь в Приморье временно закрыли из-за массового отравления детей 05:45
Британская турфирма выплатит клиентке 24 тысячи евро компенсации 05:29
Амурчанка отдала два млн рублей за "прилет" московских экстрасенсов 05:20
Школьник из КНР передал в дар музею Победы книгу по танкостроению 05:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 08:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Одного дня достаточно

В Петербурге отменили ценз для блокадников
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 148(7906)
Смольный поставил точку в решении проблемы тех, кто родился в блокадном Ленинграде, но не имеет официального статуса блокадника. Теперь четырехмесячный ценз отменен законодательно: врио губернатора Александр Беглов внес соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга.

Знаку "Жителю блокадного Ленинграда" в этом году исполнилось тридцать лет. И тридцать лет - борьбе за свои права тех, кто был рожден в осажденном городе, но блокадником не считается. Дело в том, что блокадные дети, родившиеся в Ленинграде меньше чем за четыре месяца до его освобождения, по закону не имеют права на этот статус. Общественники, медики, соцработники все эти годы пытались доказать несправедливость такого подхода, инициатива о внесении изменений в правила присвоения знака "Жителю блокадного Ленинграда" неоднократно выносилась на федеральный уровень.

В Петербурге расширили перечень пассажиров социального такси

Вопрос никак не решался вплоть до мая этого года, когда Александр Беглов заявил, что "непризнанные блокадники" получат поддержку: "Мы не должны дожидаться решений на федеральном уровне, город вполне может справиться своими силами".

Свое обещание градоначальник выполнил. С 1 января 2020 года все петербуржцы, которые провели в Ленинграде хотя бы один день в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, будут получать полагающиеся блокадникам выплаты и льготы из бюджета Северной столицы.

Это, в частности, путевки в местные санатории и пансионаты, ежемесячные выплаты в три тысячи рублей, бесплатный проезд в пригородных электричках, проезд за десять процентов от тарифа в пригородных автобусах с 27 апреля по 31 октября, льготный проездной для общественного городского транспорта. А тем, у кого есть инвалидность, полагается ежемесячная доплата к пенсии: от пяти до десяти тысяч рублей.

Новый порядок предоставления льгот вступит в силу с 1 января 2020 года

Впрочем, во всем этом есть своя ложка дегтя. Блокадных детей уравняли в правах с блокадниками, однако речь пока идет только о выплатах и льготах. Знак "Жителю блокадного Ленинграда" они не получат. Потому что "не являются блокадниками в установленном законом порядке", объясняют чиновники. Изменить ситуацию можно только на федеральном уровне. Нынешняя инициатива Смольного распространяется только на петербуржцев. То есть люди, которые родились в осажденном Ленинграде, а сейчас живут в других городах, по-прежнему остаются "лишними".

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
СМИ: США и Китай вновь начали торговые переговоры
За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне