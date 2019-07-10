В Петербурге отменили ценз для блокадников

Смольный поставил точку в решении проблемы тех, кто родился в блокадном Ленинграде, но не имеет официального статуса блокадника. Теперь четырехмесячный ценз отменен законодательно: врио губернатора Александр Беглов внес соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга.

Знаку "Жителю блокадного Ленинграда" в этом году исполнилось тридцать лет. И тридцать лет - борьбе за свои права тех, кто был рожден в осажденном городе, но блокадником не считается. Дело в том, что блокадные дети, родившиеся в Ленинграде меньше чем за четыре месяца до его освобождения, по закону не имеют права на этот статус. Общественники, медики, соцработники все эти годы пытались доказать несправедливость такого подхода, инициатива о внесении изменений в правила присвоения знака "Жителю блокадного Ленинграда" неоднократно выносилась на федеральный уровень.

Вопрос никак не решался вплоть до мая этого года, когда Александр Беглов заявил, что "непризнанные блокадники" получат поддержку: "Мы не должны дожидаться решений на федеральном уровне, город вполне может справиться своими силами".

Свое обещание градоначальник выполнил. С 1 января 2020 года все петербуржцы, которые провели в Ленинграде хотя бы один день в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, будут получать полагающиеся блокадникам выплаты и льготы из бюджета Северной столицы.

Это, в частности, путевки в местные санатории и пансионаты, ежемесячные выплаты в три тысячи рублей, бесплатный проезд в пригородных электричках, проезд за десять процентов от тарифа в пригородных автобусах с 27 апреля по 31 октября, льготный проездной для общественного городского транспорта. А тем, у кого есть инвалидность, полагается ежемесячная доплата к пенсии: от пяти до десяти тысяч рублей.

Новый порядок предоставления льгот вступит в силу с 1 января 2020 года

Впрочем, во всем этом есть своя ложка дегтя. Блокадных детей уравняли в правах с блокадниками, однако речь пока идет только о выплатах и льготах. Знак "Жителю блокадного Ленинграда" они не получат. Потому что "не являются блокадниками в установленном законом порядке", объясняют чиновники. Изменить ситуацию можно только на федеральном уровне. Нынешняя инициатива Смольного распространяется только на петербуржцев. То есть люди, которые родились в осажденном Ленинграде, а сейчас живут в других городах, по-прежнему остаются "лишними".