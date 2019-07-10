С 15 по 30 июля в Петербурге пройдет V Международный фестиваль искусств "Точка доступа". Как всегда, его спектакли выплеснутся за пределы театральных подмостков и пройдут в самых неожиданных местах и в самом необычном формате.

Откроется основная программа спектаклем-путешествием Антона Адасинского "Город теней".

19-21 июля на Новой сцене Александринского театра состоится суд над Гамлетом. Именно такую форму избрал швейцарский режиссер Ян Дейвендак для спектакля "Пожалуйста, дальше. (Гамлет)". Зритель окажется на реальном судебном процессе по делу о преступлении принца датского. Завязка остросовременна: в спальном районе большого города, в разгар свадебного вечера Гамлет убивает Полония - отца своей возлюбленной Офелии. Единственным свидетелем преступления становится мать Гамлета, Гертруда. Офелия подает в суд на Гамлета, но тот клянется, что смерть наступила в результате несчастного случая. Спустя почти три года начинается судебный процесс. Ян Дейвендак адаптировал хрестоматийную трагедию Шекспира под реалии российской судебной системы. Вместе с петербургскими актерами суд над Гамлетом проведут настоящие профессиональные юристы. Какой приговор услышит главный герой - решат зрители.

А спектакль голландского художника Дриса Верхувена "Прощай! Fare Thee Well" будет идти все пятнадцать дней фестиваля на... Ладожском вокзале. Он поможет пережить зрителям светлую грусть о том, что утратил Петербург. Публика посмотрит на панораму города в телескоп и прочтет слова прощания на экране, расположенном так далеко, что увидеть его невооруженным глазом практически невозможно. Этот взгляд вдаль и в прошлое расскажет об актуальных для Петербурга проблемах сохранения истории.

Вы говорите как петербуржец или как москвич? Осознать это смогут те, кто побывает в Политехническом университете на спектакле "Jukebox Петербург". Как будет звучать Петербург, если собрать самые разные проявления речи его жителей - от разговоров в метро до аудиоподкастов? Французская команда "Энциклопедия слова" создала свое действо специально для Северной столицы. Интересно, что для каждого географического пространства авторы проекта проводят индивидуальное исследование, фиксируя самые разные форматы речи местных жителей. Потом эти записи обрабатываются и становятся основой для будущей партитуры спектакля. Авторам важно понять, как звучит каждый город через голоса его жителей: ритм, особые словечки, хрипотца...

В Свободной программе представят 28 спектаклей. Здесь будет все: от переосмысления классики, например "Доброго человека из Сычуани" Брехта или хореографической "Медеи" до "Слепоты", которая проходит в тотальной темноте. Или представления-переезда "День закрытых дверей", в ходе которого основатели театрального пространства "Квартира" действительно устроят упаковку вещей и переезд по новому адресу.

Акцент

"Город теней" Адасинского не зря открывает фестиваль. Это один из самых интересных пунктов нынешней "Точки доступа" - театральная акция, путешествие на автобусе по Петербургу и авторский концерт одновременно. Маршрут не раскрывается.

Зрители садятся в обычный автобус, а оказываются в "голове" Антона Адасинского и отправляются с ним и его музыкой в путешествие. Окон нет. Куда едет автобус - неизвестно. А некоторые из пассажиров ведут себя необычно. И когда публика выйдет из автобуса, она окажется внутри спектакля.

- В спектакле - автобусном путешествии оживает история города-бунтаря Петербурга, воспитавшего ярких андерграундных художников, - говорит Антон Адасинский. - Это мой город, моя задиристая молодость, проходные дворы. И что бы ни происходило со мной сейчас, на промокших стенах Питера навсегда останутся тени юности мира.

Кстати

Самые необычные спектакли свободной программы:

"Кирпич", 15-30 июля, интернет. Каждый из десяти участников-добровольцев будет проживать сутки с настоящим кирпичом и вести стрим об этом на открытой интернет-площадке.

"Лав", 19 июля, Музей стрит-арта. Это спектакль, состоящий только из запахов и их смешений. Обязательное условие - отсутствие насморка и других проблем с дыхательной системой у его участников-зрителей.

"Перфомск летний vibe", 19 и 24 июля, автомашина Toyota Corolla. Это самый дорогой спектакль фестиваля, поскольку играется четырьмя актерами для одного зрителя. Действие происходит в основном в машине с омскими номерами. Все актеры - уроженцы города Омска. Суть: человек попадает в Омск, но не простым наблюдателем, а героем.