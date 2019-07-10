Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", которые касаются так называемого социального такси. Эти изменения расширили перечень тех категорий граждан, кто имеет право на специальное транспортное обслуживание.

В Северной столице проживают 593 тысячи инвалидов. Из них 17 тысяч - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, 8,8 тысячи - инвалиды по зрению, 19,9 тысячи - лица с серьезными проблемами слуха. А ведь есть еще инвалиды с психическими расстройствами, с онкозаболеваниями. Понятно, что всем им добираться до нужного объекта - будь то поликлиника или аптека - не так-то просто. Нередко, чтобы попасть на прием к нужному специалисту, приходится вызывать такси, что недешево обходится кошельку пациента. При пользовании социальным такси для некоторых категорий граждан (например, инвалиды первой группы, ветераны Великой Отечественной со второй и третьей группой инвалидности и т.д.) в городе давно существует скидка: 90 или 70 процентов цены поездки оплачивает бюджет Санкт-Петербурга. Размер компенсации зависит от того, в какой список - основной или дополнительный - включен объект поездки.

Теперь перечень льготников увеличен. В него включены дети-инвалиды в возрасте до 18 лет при наличии третьей или второй степени ограничения способности к контролю за своим поведением; дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, страдающие онкологическими заболеваниями и нуждающиеся по медицинским показаниям в проведении радиотерапевтических либо химиотерапевтических методов лечения; инвалиды, страдающие онкологическими заболеваниями и нуждающиеся по медицинским показаниям в проведении радиотерапевтических либо химиотерапевтических методов лечения, перечень которых определяется правительством Санкт-Петербурга.

Теперь им также за счет средств бюджета Санкт-Петербурга будет оплачиваться 90 процентов стоимости проезда к объектам, включенным в основной перечень социально значимых объектов (аптеки, образовательные организации и т.д.), и 70 процентов стоимости проезда к объектам, включенным в дополнительный перечень социально значимых объектов (санаторно-курортные организации, аэропорты, вокзалы и т.д.).

Чтобы воспользоваться новой льготой, нужно будет подать заявление в службу соцзащиты

Помимо перечисленных льготников право на специальное транспортное обслуживание в виде оплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 80 процентов стоимости проезда к объектам, включенным в основной перечень, и 50 процентов стоимости проезда к объектам, включенным в дополнительный перечень, получат инвалиды по зрению II группы, нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде тактильных ("белых") тростей.

Для того чтобы воспользоваться новой льготой, лицам из перечисленных категорий нужно будет подать заявление в службу социальной защиты.