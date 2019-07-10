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10.07.2019 19:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Под маской Икс

Завершился фестиваль имени Георга Отса
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Церемония награждения лауреатов III международного конкурса им. Георга Отса прошла в Петербурге.

Жюри прослушало 157 человек из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Азербайджана, Германии, Китая, Кореи, Литвы, Монголии, Польши, причем участниками из Эквадора, Австрии и Норвегии оказались молодые россияне, волей судеб заброшенные в эти края. В состав жюри под председательством итальянского менеджера Луки Тарджетти вошли Питер Карвелл (США), оперный агент Алекс Григорев, кастинг-менеджер Латвийской оперы Илзе Спранцмане, художественный руководитель фестиваля в Уэксфорде (Ирландия) Розетта Кукки, дирижер Эйюб Кулиев (Азербайджан) и народная артистка РФ Лариса Дядькова. Состязание заручилось именем Георга Отса, чтобы выявить певца, способного быть убедительным и в опере, и в оперетте. Родившийся в Петрограде в эстонской семье, Отс был кумиром и россиян, и "жителей советской Эстонии". В этом году имя Георга Отса присвоено скверу неподалеку от дома на Охте, где родился знаменитый баритон. Самым "отсовским" получился и первый конкурс его имени, когда все участники в обязательном порядке исполняли либо песни из репертуара Отса, либо номер из оперетты. Третий фестиваль не сумел удержать планку, исключив из программы второго тура камерно-вокальный жанр, а номинацию "Оперетта" сделав факультативной. Хотя именно эти пункты программы выгодно отличали этот конкурс от остальных.

Фестиваль заручился именем Георга Отса, чтобы задать конкурсу высокую планку

Прослушивания теперь походили на слушания в европейских театрах, когда певца останавливают в любом месте. Элемент художественности и культуры выступлений отошел на задний план, уступив место менеджерской предприимчивости - что очень важно в наше время, только имя Георга Отса здесь уже совсем ни при чем. Но даже при таких условиях жюри нашло обладателя первой премии - им стал сибирский баритон Гурий Гурьев, который в артистическом плане был на голову выше остальных. Вторая премия досталась петербургской меццо Дарье Росицкой, солистке театра "Зазеркалье", которая изумила артистической свободой. Третье место досталось аристократичному 21-летнему узбекскому баритону Акылбеку Пиязову (который был отмечен наградой и в номинации "Оперетта") и 30-летнему басу Ивану Щербатых, живущему в немецком Киле, обладателю скромных вокально-артистических возможностей с лимитом басового регистра. В оперетте пальму первенства получила Лаура Меенен из Берлина, очаровавшая нежным, мерцающим тембром своего лирического сопрано. Рядом с ней оказалась Елена Миляева, блистательно выступавшая и в оперной номинации. А приза в номинации "Мистер Икс" удостоился нижегородский баритон Олег Федоненко за свой эффектный концертный костюм.

В Петербурге пройдет театральный фестиваль "Точка доступа"
Культура Музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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