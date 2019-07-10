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10.07.2019 20:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Плесецке запустили ракету "Союз-2.1В" с военными спутниками

Текст: Алексей Михайлов

С пусковой установки №4 космодрома Плесецк боевой расчет Военно-космических сил РФ успешно запустил ракету-носитель легкого класса "Союз-2.1В" с четырьмя спутниками на борту,

Все предстартовые операции перед запуском ракеты прошли в штатном режиме, сообщили в Минобороны России.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовой площадке Восточного

- Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1В" с космодрома Плесецк боевые расчеты ВКС в 2019 году провели уже второй раз, - отметили в Минобороны. - Впервые ракета этой модификации была запущена в декабре 2013 года, а второй ее запуск состоялся два года спустя.

Напомним, космический ракетный комплекс "Союз-2" начал проходить летные испытания в Плесецке 8 ноября 2004 года. С тех пор на северном космодроме было проведено 30 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.

Справка "РГ"

Ракета-носитель "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков РН "Союз-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.

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