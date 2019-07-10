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10.07.2019 18:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Поморье появится турмаршрут по северным мельницам

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Поморье восстановят самые северные в мире ветряные мельницы и создадут туристический маршрут по ним. Своим опытом в этом помогут специалисты из Голландии.

В рамках проекта "Северные мельницы" в Архангельской области собрались молинологи - эксперты по ветряным мельницам - из Нидерландов, Новгорода, Костромы, Омска и Воронежской области. Они осмотрели мельницы в архангельском музее под открытым небом "Малые Корелы". Здесь находятся восемь ветряных мельниц и одна водяная - это самая крупная коллекция в России.

Фото: РИА Новости
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- Голландских специалистов особенно заинтересовала шатровая мельница из деревни Бор, - сообщил "РГ" заместитель директора музея Сергей Грошев. - Мельниц-шатровок такого типа в мире сохранилось всего три: одна у нас, другая - в деревне Ровдина Гора Холмогорского района, а третья - в голландском городе Заандам, где жил Петр Первый. Гости объяснили нам, что надо сделать с этой мельницей, чтобы не просто восстановить ее, но и привести в рабочее состояние. Правда, для этого нам понадобится мельник, но это уже другой вопрос.

Специалисты из Нидерландов Пит Шиерик и Пол Грюн осмотрели и мельницу в деревне Ровдина Гора, которой необходимы противоаварийные работы. Как сообщает туристско-информационный центр Архангельской области, эти инженеры и опытные практики досконально разбираются во всех тонкостях работы и реставрации старинных сооружений, ставших символом Голландии. По словам Пола Шиерика, хотя мельница снаружи похожа на здание, на самом деле это прежде всего механизм.

Из Архангельска эксперты и плотники-реставраторы отправились в Мезенский район, где проведут ремонтно-восстановительные работы на мельнице-столбовке в деревне Погорелец.

Голландские специалисты будут и впредь принимать участие в возрождении северных мельниц.

- Есть носители языка, а есть носители технологий, которыми в данном случае можно с полным правом назвать представителей Нидерландов. Сейчас решается вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве. Предполагается, что голландцы помогут нам с составлением планов, чертежей, расчетов, - пояснил Сергей Грошев.

Проект "Северные мельницы" разработало ТОС мезенской деревни Кимжа при содействии музея "Малые Корелы". Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов и генерального консульства Королевства Нидерландов в Петербурге.

Культура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Архангельская область
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