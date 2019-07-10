В Псковской области появились динозавры из автохлама

Сварщик из города Опочки Псковской области Роман Кириллов создал на участке возле своего дома парк динозавров. Все фигуры сделаны из сломанных запчастей автомобилей. Корреспонденту "РГ" он рассказал, как пришел к своему увлечению.

Сегодня парк скульптур 37-летнего Романа Кириллова состоит из трех больших фигур - робота-терминатора и двух динозавров - тираннозавра и трицератопса. Эти арт-объекты он разместил на площадке перед своим домом, а поскольку рядом проходит оживленная автотрасса, то проезжающие автомобилисты часто останавливаются у необычных скульптур, фотографируются с ними и выкладывают фото в сеть. Так искусство Романа Кириллова нашло своих зрителей, среди которых уже немало восторженных поклонников.

Заняться таким необычным хобби - мастерить фигуры из автохлама - Роман начал года два назад.

- Просто неподалеку эстакада, где ремонтируют свои авто множество моих друзей, - рассказывает он. - Остается много ненужных деталей, они лежат, гниют. Я и подумал, как их использовать? Можно, конечно, в металлолом сдать, но больших денег за это не выручишь, а вот придать железякам новую жизнь - это было бы круто.

Сначала Роман сварил из брошенного железа робота-терминатора. Но это, по его словам, не требовало особого искусства: создать железного человека из железа нетрудно. Гораздо больше выдумки и фантазии потребовало изготовление живых существ. Роман выбрал динозавров. Попросил друзей раздобыть точные картинки с изображением доисторических животных, увеличил их так, чтобы было понятно, как соблюсти правильное соотношение и принялся за работу.

- На изготовление тиранозавра у меня полный месяц ушел, - говорит он сейчас, - работал без выходных, каждый день от рассвета до заката. Я - человек настроения: если чем увлекусь, не могу остановиться.

Высота тиранозавра - три метра двадцать сантиметров. Собирать его пришлось на месте. Причем массивную голову поднимали лебёдкой. Трицератопс "смотрит" на своего современника и находится рядом. Чтобы глаза трицератопса глядели как настоящие мастер использовал шарик из большого подшипника и покрасил его черной краской.

Самое трудное, по словам Романа, подобрать нужный материал для таких скульптур. Скажем, для динозавров целый год ушел на поиски подходящего автохлама. Роман признается: больше всего он ценит цепи и шестеренки, а самыми красивыми деталями, способными разбудить воображение скульптора, считает тормозные колодки. Он рассказывает, что каждый день у его дома толпятся зрители: дети с удовольствием лазают по необычным арт-объектам, а взрослые фотографируются рядом.

- Если однажды, кто-нибудь решит сдать мои изделия в металлолом, я уверен, распилить их просто не поднимется рука, - говорит мастер.