Каждая четвертая вологодская семья получает свидетельство о рождении ребенка прямо в роддоме. Такую практику внедрили в Вологодской области по инициативе губернатора Олега Кувшинникова.

- Думаю, что многие родители согласятся со мной. В первые месяцы жизни ребенка взрослым приходится оперативно решать целую череду задач: бытовые вопросы, режим питания и сна и, конечно, оформление различных справок, - объяснил губернатор. - Считаю необходимым пересмотреть систему получения свидетельства о рождении ребенка и найти техническую возможность за два-три дня до выписки оформить документы.

Упрощенную систему выдачи первого документа ввели весьма оперативно. Прошел месяц, и сейчас механизм уже можно считать отлаженным. Только за первую неделю июля молодым родителям было вручено в роддомах 45 свидетельств о рождении.

- Это очень удобно, - подтверждает вологжанка Ольга Шестакова, ставшая мамой маленькой Настеньки. - Действительно приятно получить при выписке не только цветы, но и первый официальный документ малыша.

Кстати

С 1 июня 2019 года в Вологодской области действует программа "С днем рождения, малыш!", в рамках которой новоиспеченным мамам в роддомах вручают наборы со всем необходимым для новорожденных.