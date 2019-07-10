Закончилось выдвижение кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга

В Северной столице завершен период выдвижения и регистрации кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга. Из 28 претендентов в избирательный бюллетень попадут четыре кандидата, которые смогли сдать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Как рассказал председатель Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии (ГИК) Виктор Миненко, большая часть потенциальных кандидатов - 23 человека - не смоги преодолеть так называемый муниципальный фильтр, еще один - отказался самостоятельно. Однако говорить о том, что фильтр избыточен, по его мнению, все-таки не приходится. Свои подписи за кандидатов поставили 1002 муниципальных депутата из действующих 1550, то есть шанс получить поддержку муниципалитетов был еще как минимум у двух претендентов. Несколько сотен подписей были просто не востребованы претендентами.

Большинство из тех, кто заявлял об участии в выборах, на самом деле, вероятно, и не планировали дойти до финала. Так бывает на любой кампании. Неопытные политики хотят попробовать свои силы, пытаются напомнить о себе, а в результате могут пройти и "первый этап" отбора. Не смогли собрать нужное количество подписей ЛДПР и "Яблоко". Это исключительно проблема организации работы партиями, способности кандидатов договориться с муниципалами.

Что касается обвинений в том, что партия "Единая Россия" поделилась подписями с зарегистрированными кандидатами, то и здесь не надо искать подвоха, считает председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов. Выборы должны быть конкурентными, это требование федерального законодательства, и конкуренция в Петербурге обеспечена. "Депутат муниципального образования - самостоятельный и самодостаточный человек со своей позицией, - отметил он. - Случаев, чтобы их принуждали ставить или, наоборот, не ставить подпись, нам не известно".

В любом случае "ставок больше нет". В избирательный бюллетень, который петербуржцы получат на руки в Единый день голосования 8 сентября, войдут только четыре фамилии в алфавитном порядке: кандидат от партии "Гражданская платформа" и действующий депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, врио губернатора города Александр Беглов, который идет на выборы как самовыдвиженец, кандидат от КПРФ, депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко, а также кандидат от "Справедливой России" и действующий депутат городского парламента Надежда Тихонова.

Время романтического восприятия выборов ушло. На первый план выходит прагматизм: что кандидат может сделать для меня, моей семьи, моего города

С самого начала у губернаторской гонки есть явный фаворит, считают эксперты, и это - Александр Беглов. В его "активе" большой хозяйственный опыт и, пожалуй, главный успех - он сумел остановить рост тарифов на коммунальные услуги, причем исключительно экономическими инструментами, наведя порядок в финансах ресурсоснабжающих организаций. Михаил Амосов - известный в определенных кругах политик, но при этом все же исключительно регионального масштаба. Примечательно, что Амосов по "политической вертикали" никогда не поднимался выше депутата в городском Заксобрании. Владимир Бортко - для всех в первую очередь режиссер, все знают его фильмы, но совершенно не знают его как управленца. Кроме того, Бортко в весьма почтенном возрасте - в будущем году ему исполнится 74 года, то есть он фактически не проходит возрастной ценз для госслужащих. Что касается Надежды Тихоновой, то на ее стороне поддержка женщин и возраст (45 лет). Однако сама Тихонова в Петербурге известна мало даже как депутат, а партия "Справедливая Россия", которая ее выдвинула, давно не имеет в городе на Неве сильных позиций.

- Время романтического восприятия выборов ушло, - считает член Общественной палаты Санкт-Петербурга Станислав Еремеев. - На первый план выходит прагматизм: что кандидат может сделать для меня, моей семьи, моего города. Многочисленные болевые точки нельзя ликвидировать, не опираясь на ресурсы, а Александр Беглов демонстрирует привлечение помощи федерального центра.

Ход избирательной кампании эксперты, имеющие отношение к ее подготовке и проведению, оценивают как "штатный". С 9 июля в Петербурге работают международные и общественные наблюдатели, они подтверждают отсутствие любых административных и иных препятствий. Например, итоги проверки подписных листов с использованием методов почерковедческой экспертизы выявили не более пяти процентов брака, рассказал начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Крутиков.

- Качество подготовки документов по кандидатам, которые были зарегистрированы, на очень высоком уровне, - подтвердила начальник управления организации и правового обеспечения избирательного процесса ГИК Надежда Лебедева.

С 8 июля в губернаторской избирательной кампании началась подготовка к активной фазе. Завтра, 12 июля, состоится жеребьевка для распределения бесплатного эфирного времени для агитационной кампании кандидатов, с 10 августа и до 6 сентября они будут иметь возможность представить избирателям свои предвыборные программы.