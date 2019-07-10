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10.07.2019 10:17
Проект: В регионах

Астраханские депутаты поддержали закон о льготах

Текст: Ирина Поволоцкая
Депутаты областной Думы в первом чтении приняли инициированный главой области Игорем Бабушкиным законопроект об увеличении соцподдержки льготным категориям граждан. Если документ будет принят во втором чтении, то уже с 1 сентября он вступит в законную силу.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

- Сегодня принят документ, который имеет очень важную цель, решает задачу повышения уровня жизни жителей Астраханской области. Он затрагивает интересы более 200 тысяч человек, будет увеличена соцподдержка 15 категорий граждан, - сообщил после рассмотрения законопроекта Игорь Бабушкин.

Фото: Пресс-служба губернатора АО
Игорь Бабушкин - о том, что изменится в жизни астраханцев

На их финансирование до конца текущего года в региональном бюджете предусмотрено 198,9 миллиона рублей, на 2020 год - 600 миллионов рублей. В частности, предлагается увеличить пособие на ребенка из малообеспеченных семей, это в том числе семьи с низкими доходами, получающие базовое пособие, семьи, имеющие ребенка-инвалида, семьи, где родители являются студентами или где ребенка, воспитывает один родитель.

Также предлагается увеличить размеры ежемесячного пособия на оплату ЖКХ для 13 категорий льготников, пособия на оплату проезда для шести категорий, и ежегодную выплату на приобретение комплекта детской одежды для многодетных семей Законопроект вводит новую меру соцподдержки для такой категории граждан как лица с длительным трудовым стажем: они будут получать пособие на оплату телефонной связи. Во время обсуждения законопроекта депутаты высказали еще ряд предложений по улучшению социальной поддержки астраханцев. И региональное правительство уже занимается этими вопросами.

- У нас сегодня достаточно стабильный бюджет и сейчас мы рассматриваем расширение мер социальной поддержки по другим категориям граждан, заметил врио губернатора.

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