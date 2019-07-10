Астраханским школьникам выдали аттестаты с ошибками

В Астрахани 22 выпускника одиннадцатых классов средней школы №8 получили аттестаты о среднем образовании с грамматическими ошибками. В слове "общеобразовательная" оказалась пропущена буква "б".

Выпускники выложили снимки бракованных документов в социальные сети, где их увидели работники прокуратуры.

"Директору школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого всем выпускникам заменены испорченные аттестаты, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили "РГ" в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

Кроме того, работники прокуратуры проверяют информацию о бракованных артистах, выданные ученикам другой школы.