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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нырнуть за "Челюстями"

В Черном море можно найти сундук с золотом и... бюст Сталина
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 149(7907)
Дайвинг все больше приобретает популярность у курортников. Точками притяжения служат специально затопленные арт-объекты. На полуострове Большой Утриш недалеко от Анапы аквалангисты собрали на дне обширную экспозицию из советских печатных машинок, мотоциклов и якорей старинных судов.
"Профессиональные аквалангисты из других регионов приезжали и спрашивали: "А что у вас есть еще интересного?" Фото: Эрнст Антонов "Профессиональные аквалангисты из других регионов приезжали и спрашивали: "А что у вас есть еще интересного?" Фото: Эрнст Антонов
"Профессиональные аквалангисты из других регионов приезжали и спрашивали: "А что у вас есть еще интересного?" Фото: Эрнст Антонов

Чтобы это увидеть, надо погрузиться на глубину восемь-десять метров. Место словно картинка из книжки о приключениях. Полоска галечного пляжа, зеленые склоны, синева неба, рядом на островке - Утришский маяк. И найти сундук, доверху набитый золотом, вполне реально. Только под руководством опытного инструктора.

Фото: Александр Горовец/ kp.ru
Уральские дайверы устроили фотосессию с мотоциклами на дне карьера

- Впервые о подводных экспозициях услышал в Мексике. Я руководил дайвинг-клубом и возил сертифицированных дайверов по всему миру - Таиланд, Египет, Вьетнам. В Черном море не такие сочные краски, как в Красном, зато у нас уникальная флора и фауна. И скульптуры, которые мы топим, служат естественной средой для морских обитателей. К нашему баркасу подплывают горбыли, стайки рыб-ласточек, - рассказывает организатор необычного подводного музея Павел Гуревич.

Началось все с якорей. В окрестностях Утриша дайверы находили кованые "кошки" со старинных парусников. Издревле здесь была стоянка кораблей - греческих, турецких (в местечке Турецкая щель на Утрише был невольничий рынок) и наших.

Несколько лет назад экспозиция пополнилась самым тяжелым экспонатом - мраморным бюстом Ленина весом в тонну. Затем к нему присоединились Сталин, позолоченные бетонные статуи Посейдона и Кентавра. Есть и героиня фильма "Челюсти" - пластиковая акула в натуральную величину, с ней охотно фотографируются.

Аквалангисты собрали на дне обширную экспозицию из советских печатных машинок, мотоциклов и даже якорей старинных судов

Стоимость одного погружения - две тысячи рублей, плюс при желании 500 рублей за снимки. Дайверы советуют: новичкам лучше смотреть экспонаты в ясную погоду и при северном ветре. Тогда вода становится прозрачной, видно на 8-10 метров. С каждым "посетителем" сначала проводят инструктаж и обучение на берегу.

- Для погружения с инструктором не нужно специальных навыков. Меня спрашивают: "А если я плавать не умею, то как?", я отвечаю: "Топор тоже не умеет плавать, зато хорошо "ныряет". Аквалангиста на плаву удерживает жилет с компенсатором: нажать кнопку регулятора, жилет наполняется воздухом и поднимает на поверхность. Тренировка проходит по пояс в воде, человек в маске наклоняется и делает первый вдох. С ребенком занимаются два инструктора и плавают на глубине не более двух метров.

До Rio нужно прилично прошагать вдоль берега, а с лесной дороги спуститься по крутой тропе. Фото: Владимир Аносов

В гараже у моря Павел показывает снаряжение: гидрокостюмы, ласты, маски с трубкой, регулятор давления воздуха в баллонах. Для одного погружения все это можно взять в аренду.

Самый популярный вопрос к дайверу: на сколько хватает баллона? Правильный ответ - по-разному. Все зависит от погружения. Каждые 10 метров под водой давление увеличивается на одну атмосферу, если на земле человек в среднем потребляет 12 литров воздуха в минуту, то на глубине 10 метров - в два раза больше. Один баллон вмещает 2400 литров сжатой компрессором газовой смеси, 600 из них - неприкосновенный запас на всплытие за 15 минут.

Дайверы надеются - необычный маршрут даст толчок к развитию подводного туризма на Кубани. В Турции и Египте специально затапливают суда и самолеты. В Анталии установили бетонные скульптуры на дно. Зачем так далеко ездить?

Кстати

Бомбардировщики в бухте

Еще один подводный музей открылся в районе поселка Широкая Балка, в десяти километрах от Новороссийска. "Изюминка" экспозиции - немецкие бомбардировщики.

- У нас есть артефакты, не искусственно затопленные, - поясняет создатель музея и подводный фотограф Эрнст Антонов. - Мы обнаружили два авиационных немецких двигателя. Первая версия - фашисты перевозили их на катере, судно потопили, двигатели ушли на дно. Однако через год заметили там же под камнями обломки фюзеляжа, стекла кабины и боеприпасы. Удалось установить: обломки принадлежат трем немецким самолетам Не-111, сбитым в августе 1942 года над Новороссийском.

Увидеть Rio

Севший на мель африканский теплоход Rio в результате разыгравшегося шторма близ Геленджика 12 декабря сегодня превратился в местную достопримечательность. Сюда приезжают тысячи туристов со всей страны, чтобы сделать селфи. Фотоохотников не пугает даже отсутствие автомобильной дороги.

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