Снять квартиру на российских курортах в сезон примерно так же дорого, как в столице. Виной тому цена новостроек на побережье, растущий туристический поток, конкуренция за жилье и мода на отдых в России - вот основы дорогой аренды, считают эксперты "Авито Недвижимость". Но останавливаться в отелях дороже.

Подросшие цены на курортное жилье не пугают отпускников. Туристический поток в Крым вырос на 30 процентов. Фото: Виктор Васенин

"Арендодатели делают наценки "за вид". Дороже всего отдыхать с видом на море в Ялте, а эконом варианты ищите в Туапсе и Евпатории", - отмечает управляющий директор "Авито Недвижимость" Иван Дубровин.

В курортных регионах выйти на рынок аренды, чтобы сдавать квартиру и получать доход, дорого. Стоимость квадратного метра в Крыму на 18 процентов дороже, чем в среднем по стране (64 830 рублей). Недвижимость полуострова уступает по цене только Приморскому краю, Московской области, Санкт-Петербургу и Москве. Краснодарский край отстает от Крыма лишь на три позиции с ценником 60 647 рублей. И недвижимость у моря продолжает дорожать: за год на 7,3 процента в Крыму и на 7,8 процента в Краснодарском крае.

При этом в 2018 году Крым занял первое место среди регионов страны по приросту площади новостроек - на 60,7 процента за год. В то время как в целом по стране было построено на 6,6 процента жилья меньше, чем годом ранее. Крыму не хватает квартир, что и позволяет арендодателям держать высокие цены.

Цены на покупку квартир на курортах имеют сезонность. В теплые месяцы девелоперы поднимают их на 5-10 процентов. Отдыхающие не ограничиваются арендой жилья, многие из них во время отпуска рассматривают вариант приобретения недвижимости у моря.

Сильнее всего дорожают наиболее доступные варианты. "Наименьшие сезонные колебания мы наблюдаем на рынке элитных квартир", - комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР".

Высокие цены не отпугивают отдыхающих: туристический поток в Крым после открытия движения по мосту вырос на 30 процентов и увеличился на 76 процентов за последние пять лет.

Цена аренды

Туапсе предлагает самые доступные "однушки" у моря - в среднем за 1 430 рублей в сутки. На втором и третьем местах - Евпатория (1 640 рублей) и Судак (1 710 рублей). Самыми дорогими городами стали традиционные центры морского отдыха: Сочи (2 090 рублей) и Ялта (2 310 рублей).

В Евпатории сдаются самые доступные для аренды двухкомнатные квартиры с видом на море - в среднем 1 730 рублей в сутки. Во всех остальных курортных городах за сутки придется заплатить более 2 000 рублей. Самые высокие ценники в Ялте (3 920 рублей), Геленджике (3 650 рублей), Сочи и Судаке (по 3 060 рублей).