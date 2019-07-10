Бухгалтер-финансист, начальник поезда и школьник еще несколько лет назад не знали, как увлечение гончарным делом круто изменит их жизнь. Сегодня они признанные мастера. О прежних занятиях крымские гончары теперь вспоминают с улыбкой.

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Айдер Абибулаев - бухгалтер-финансист и дальше сводил бы сальдо своего предприятия, если бы не обстоятельства. Как и многие семьи крымских татар, Айдер с женой вернулись на родину предков из Узбекистана не в самое простое время. Тогда в Крыму не то что по специальности, а любую работу было найти сложно. А нужно было строить дом, отправлять детей в школу и как-то жить.

- С гончарным кругом лет 10 назад меня познакомил брат Рустем, - вспоминает Айдер. - Попросил попробовать, что-то получилось, потом почувствовал, что это мое. И знаете, как на сердце легло.

И еще как легло. Сегодня Айдер Абибулаев - один из лучших мастеров своего дела. Секреты изящных кувшинов и щедрых пиал начинаются с поиска глины. У себя в Симферополе в районе Марьино мастер отыскал подходящий природный материал. Но прежде чем будет готово глиняное тесто, нужно удалить примеси. Для этого из знаменитой подмосковной Гжели гончар выписал специальные сита, через которые пропускает заготовленное сырье.

- Известь - это первый враг керамиста. Ее кусочек размером со спичечную головку, когда гасится, может все испортить. Поэтому ее нужно удалять просеивая, - рассказывает Айдер. - А количество песка можно варьировать - увеличивать или уменьшать его.

Глину замачивают, отстаивают, пропускают через сито, сушат на солнце и только потом из нее можно лепить. При этом цвет определится лишь после обжига. Свои работы мастер продает в симферопольских магазинах, делает предметы на заказ, ведет страничку в социальных сетях.

- Вот это блюдо у нас называется саан. Оно предназначено для чебуреков и в крымскотатарской кухне было из меди. А я его перевел в керамику - показывает Айдер. - Через свою страничку в соцсетях устраиваю акцию "Саан в каждый дом". Принимаю заказы, делаю большую скидку, и людям это пришлось по душе.

Формы посуды, мотивы орнаментов мастер черпает из крымскотатарской народной культуры. В его коллекции - уже целый альбом собранных рисунков. Оказалось, что у бухгалтера талант не только к гончарному ремеслу, но и к живописи. Раньше наносить орнаменты на глину Айдер не успевал и нанимал для этого художника. А теперь по эскизам мужа это делает супруга мастера, и, судя по всему, у нее это получается. Дети тоже приобщаются к труду родителей. Так одно увлечение стало делом всей семьи, которое помогает Абибулаевым строить свой дом, который они так хотят.

Секрет молока

Для своей жены делал первые работы на гончарном круге мастер из Евпатории Энвер Муратов. До 2014 года Энвер работал начальником поезда на железной дороге. Но пять лет назад Украина остановила движение, рельсы стали ржаветь, а сотням железнодорожников пришлось выбирать между работой на материке и поиском новой профессии. Тогда-то Энвер и вспомнил о своем давнем хобби. Гончарный круг лежал на чердаке. Сегодня работы Энвера Муратова отличает собственный стиль, гармония и изысканность. А черно-красная цветовая гамма его традиционной крымскотатарской посуды выгодно выделяет ее среди множества других изделий.

- Секрет в старинной технологии молочения, - делится мастер. - Обожженную глину окунаем в молоко и еще раз обжигаем изделие. Молочный жир проникает в поры глины и в печи дает такую своеобразную окраску. Это такой натуральный лак. Кроме того, посуда будет долго сохранять аромат напитков. Попробуйте чай или кофе из таких чашек, и вы сами это почувствуете.

Очень важен выбор глины, говорит мастер. За красной он ездит в Грушевку, а серую берет в окрестностях Симферополя. От Евпатории это достаточно далеко, но материал того стоит. Из серой глины хорошо получаются тонкостенные, воздушные чашки. А горшки и блюда, которые должны долго хранить тепло, лучше делать из красной глины. Она дает изделиям более толстые и прочные стенки.

О своей прежней работе Энвер теперь вспоминает с ноткой грусти в голосе и улыбкой. Гончарная посуда семьи Муратовых - сегодня одна из лучших в Крыму. А местом работы бывшего начальника поезда стал собственный магазинчик на улице мастеров туристического маршрута "Малый Иерусалим" в Евпатории.

Нужен новый рынок

В гончарном деле, как в любом творчестве, есть свои пики профессионального мастерства. Это, например, работа с эмалью. Даже мастера постарше признают, что очень не просто добиться нужного качества, чтобы эмаль не растрескалась, не потекла, и уникальной техники, чтобы твои работы отличали от других. У братьев Бекира и Мусы Эдем из Старого Крыма это получилось.

- Просто чудо, - восхищается натюрмортом с гранатами туристка из Санкт-Петербурга. - Я сама интересовалась эмалью и представляю, какая это тонкая работа.

Братья Эдем из семьи потомственных художников, и другого для себя не представляют. Мусе 23 года, а гончарным кругом он увлекся всего лет пять назад. Так что в ремесленном цеху он один из самых молодых. Несмотря на возраст, Муса уже признанный авторитет. Вот только в Старом Крыму жизнь, похоже, совсем замерла. Так что продать свои работы гончарам некому.

- Трасса "Таврида" обошла наш город стороной, и у нас совсем нет туристов, - сетует керамист. - Старая дорога опустела, машин почти нет.

Муса Эдем и жители Старого Крыма очень надеются, что на объездном участке "Тавриды" у их города появится новый рынок и им не придется ездить в Судак или Алушту, чтобы продать свои работы.

Компетентно

Павел Ермоленко, директор Крымского центра народных художественных промыслов и ремесел:

- Задача нашего центра состоит в том, чтобы помочь художественно одаренным людям сделать хобби новой профессией, поставить собственный бизнес. Для этого мы организовали первый в Крыму фестиваль гончарного искусства "Лепота", собравший свыше двух десятков мастеров со всего полуострова. Надеемся, он станет ежегодным и поможет раскрыться еще ни одному таланту.