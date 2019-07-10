В предстоящем сентябре впервые в истории Сочи мэра выберут по новым правилам - не всеобщим голосованием граждан, а решением депутатов Городского собрания города. Конкурс кандидатов на должность главы был объявлен в понедельник, восьмого июля, на сессии горсобрания.

С этого важного события в жизни муниципалитета начался наш разговор с председателем Городского собрания Сочи Виктором Филоновым.

Виктор Петрович, как будет проходить отбор кандидатов?

Виктор Филонов: Сразу поясню, что новый порядок выборов мэра связан с изменением федерального законодательства, на основе которого в новой редакции был принят краевой Закон о местном самоуправлении.

Согласно внесенным в него поправкам, еще в мае 2015 года на сессии Городского собрания Сочи были приняты изменения в Устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Подобные поправки приняты депутатами всех 44 муниципалитетов края. Но выборы проходят не одновременно, а разнесены по срокам - в зависимости от окончания полномочий главы конкретного муниципалитета. Полномочия мэра Сочи Анатолия Пахомова истекают восьмого сентября 2019 года. Вот почему сессия, на которой была создана комиссия по отбору кандидатов на пост главы, состоялась восьмого июля, то есть ровно за два месяца до этого события: так положено по закону.

Выходит, все это время функции избирательной комиссии будут выполнять ваши депутаты?

Виктор Филонов: Да, функции избиркома будет выполнять конкурсная комиссия из восьми человек. Четверых мы утвердили на сессии Городского собрания, остальные будут определены администрацией Краснодарского края. Вот члены этой комиссии и станут на два предстоящих месяца своеобразным избиркомом: займутся приемом документов от желающих участвовать в конкурсе на пост главы, их проверкой и проведением конкурсных процедур, порядок которых так же четко расписан в законодательстве.

По результатам этой работы должно остаться два претендента, из которых потом тайным голосованием депутаты должны избрать мэра.

Имена претендентов пока неизвестны?

Виктор Филонов: Нет, конечно. Но можно точно сказать, что вторая половина нынешнего лета в Сочи будет жаркой.

Действующий мэр Анатолий Пахомов уже второй срок занимает этот пост?

Виктор Филонов: Да, первый раз он был избран горожанами прямым голосованием в 2009 году, а второй - в сентябре 2014 года.

Прошедшая пятилетка для жителей Сочи была наполнена большими событиями. "РГ" старалась за ними следить и о самых значимых событиях рассказывать на страницах газеты.

Виктор Филонов: Отмечу, что с "Российской газетой" у нас давняя дружба. Ее читают все депутаты, причем многие из них на собственные средства подписали ветеранские организации, библиотеки, дома культуры и советы ТОС. Мы хотим, чтобы сочинцы читали качественную прессу и получали достоверную информацию. Рассчитываем и в будущем на сотрудничество с "РГ".

Уверены, что так и будет. Ведь на главном российском курорте постоянно появляются новые темы для публикаций. Как изменился город после Олимпийских игр 2014 года?

Виктор Филонов: Олимпиада внесла много улучшений в жизнь горожан. Появились спортивные объекты высокого класса, город приобрел современный, респектабельный и очень ухоженный вид. Изменилось качество дорог, они стали намного лучше. Увеличилось их количество: появились дублирующие трассы и развязки.

"Была поставлена задача - делать курорт доступным для основной части населения, и ее удалось успешно решить"

Теперь Сочи у туристов - один из самых популярных городов. Ежегодно у нас проводятся 360-380 событийных мероприятий общероссийского и международного уровня, то есть вся созданная инфраструктура используется по назначению. Ни одного построенного и невостребованного объекта, как по другим олимпийским городам, нет: они все имеют либо хозяина, либо пользователя, которые его эксплуатируют. Скептики говорили, мол, тогда на вас вся Россия работала, а после Олимпиады придется в основном самим думать, чтобы объекты не простаивали. Я считаю, что мы справились с поставленной задачей. Конечно, помогала и федеральная, и краевая власть, но и наш вклад все признают ощутимым.

В развитие Сочи и в строительство спортивных объектов были сделаны колоссальные вложения.

Виктор Филонов: Безусловно. Ведь после Олимпиады у нас, по сути, появились две новые территории: прибрежный кластер и горный кластер - Красная Поляна с современными отелями и гостиницами. Все они эксплуатируются сейчас круглый год.

А скандалы, связанные с масштабными нарушениями, выявленными в работе городского строительного комплекса, не отпугнули туристов?

Виктор Филонов: Могу сказать, что поток туристов за прошедший год меньше не стал. Этот процесс связан с внутригородскими проблемами, не имеющими отношения к курортной отрасли.

А как решается проблема обманутых дольщиков? Ведь в Сочи она стоит так же остро, как и в Краснодаре?

Виктор Филонов: Ищем инвесторов, чтобы достроить проблемные дома, большую помощь в этом оказывают краевые власти. Сложнее решаются вопросы так называемых "обманутых покупателей", то есть граждан, которые приобрели квартиры в домах-самостроях. Их проблемами занимаются специально созданные рабочие группы. Этот процесс идет под контролем прокуратуры, то есть все происходит строго в правовом поле.

Как дальше будет развиваться город?

Виктор Филонов: На всех последних сочинских международных экономических форумах обсуждается стратегия развития муниципалитета. Одни считают, что он должен развиваться как город-курорт, другие - как мегаполис. Позиция депутатов однозначна: вся планируемая застройка должна носить комплексный характер. Если в микрорайоне возводится новое жилье, то рядом должны быть детский сад, школа, зеленые зоны. Такие проекты комплексной застройки есть в Дагомысе и Хосте. В Дагомысе уже приступили к реализации инвестиционного проекта - Комплексной застройке в районе Батумского шоссе и улицы Ленинградской. По такому же принципу будут развиваться другие городские территории.

Какие основные задачи намечены на предстоящую пятилетку?

Виктор Филонов: Развитие города невозможно без создания современной инфраструктуры. Это - водоснабжение, электросети, канализация, очистные сооружения и дороги. Лазаревский район перспективный в плане создания новых объектов санаторно-курортного комплекса - там достаточно много свободных прибрежных территорий. Но для начала нужно создать всю необходимую инфраструктуру. Это очень затратный процесс, который мы не осилим без помощи федеральных и краевых властей. Рассчитываем на участие в целевых государственных программах.

Насколько известно, в Сочи очень остро стоит проблема утилизации отходов. Какие пути ее решения предлагаются?

Виктор Филонов: Недавно этой проблеме был посвящен проходивший у нас Российско-австрийский форум. По мнению зарубежных бизнесменов, нужно уменьшить долю мусора, который пойдет на утилизацию, наладить раздельный сбор мусора и увеличить долю мусора, который пойдет на вторичную переработку. Сейчас решается вопрос, по какому пути пойдет Сочи - будет строить мусороперерабатывающий завод или создавать сортировочные площадки. Просчитываются все экономические и экологические риски. Мы уже изучали опыт Японии, встречались с представителями их бизнеса. Есть конкретные предложения по инвестициям.

В конце июня депутаты внесли изменения в бюджет Сочи. С чем это связано?

Виктор Филонов: Доходная и расходная части городской казны были увеличены на 514 миллионов 839 тысяч рублей за счет поступлений из краевого бюджета. Денежные средства будут направлены на работы по строительству и благоустройству курортной инфраструктуры, переселение граждан из аварийного жилья, формирование современной городской среды и развитие общественной инфраструктуры, а также на мероприятия, связанные с эффективным использованием тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу 2018 года, и на поощрение победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган ТОС". Впереди много важных и интересных дел. Сочи развивается, растет, в общем, смотрит в будущее.

Ключевой вопрос

А ведь еще пять лет назад доводилось слышать, что отдых в Сочи с его шикарными отелями, мол, станет недоступным для большинства соотечественников...

Виктор Филонов: Изначально была поставлена задача - сделать курорт доступным для основной части населения. И ее, я считаю, удалось успешно решить. В зимний период в прибрежном кластере цены на отели значительно ниже, чем в Красной Поляне. И те, кто приезжает, чтобы покататься на лыжах, селятся в Имеретинке. А летом, наоборот, в Красной Поляне цены на гостиницы значительно снижаются. Транспортная логистика позволяет без проблем быстро добираться и к морю, и к горным вершинам. Поэтому и сейчас, в разгар лета, практически все отели в Красной Поляне заполнены.