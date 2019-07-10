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10.07.2019 11:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хирург и "Выживший"

За что уральский охотник приехал поблагодарить кубанского врача
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 149(7907)
Краснодарский хирург Алексей Дикарев и житель уральского городка Карпинска Алексей Коптяков вновь встретились спустя три года после уникальной операции.
Алексей Дикарев: Спустя всего три месяца после операции пациент пробежал марафонскую дистанцию Фото: Татьяна Павловская/РГ Алексей Дикарев: Спустя всего три месяца после операции пациент пробежал марафонскую дистанцию Фото: Татьяна Павловская/РГ
Алексей Дикарев: Спустя всего три месяца после операции пациент пробежал марафонскую дистанцию Фото: Татьяна Павловская/РГ

Они познакомились весной 2016 года, когда 29-летнему охотнику из Свердловской области, чудом оставшемуся в живых после нападения медведя, провели в кубанской столице сложнейшую операцию по восстановлению челюсти. Она продолжалась свыше 11 часов и вызвала восхищение специалистов. А в отечественных и зарубежных СМИ пострадавшего сравнивали с героем культового фильма "Выживший" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Фото: Reuters
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Коптяков - потомственный охотник. Он выслеживал в уральском лесу зайца, когда наткнулся на берлогу медведя. Напавший на охотника зверь нанес ему серьезнейшие травмы и буквально разорвал лицо. Алексею удалось вырваться из лап свирепого животного и выйти к дороге, где встретил людей. Уральские медики смогли вытащить земляка из лап смерти, но мало кто верил, что Коптяков сможет вернуться к нормаль- ной жизни: на лице - ни губ, ни носа, чудовищные повреждения горла.

По всей стране искали специалистов, готовых взяться за восстановление изуродованного зверем лица. На призыв откликнулся Алексей Дикарев, который тогда возглавлял отделение челюстно-лицевой хирургии Краснодарской краевой клинической больницы N 1. Вместе с коллегами хирург провел сложнейшую реконструктивную операцию: уральскому охотнику сделали новую челюсть из его собственной берцовой кости.

По всей стране искали специалистов, готовых взяться за восстановление изуродованного зверем лица

"Операция была выполнена в два этапа, - вспоминает хирург. - Сначала мы восстановили естественную форму нижней челюсти, заменили некротизированную кожу на подбородке. Челюсть была восстановлена костным лоскутом с ноги - фрагментом малоберцовой кости. А кожу подбородка заменили лоскутом с бедра. На втором этапе мы подготовили нижнюю челюсть под дентальную имплантацию для восстановления нижних зубов".

По словам Дикарева, все три года, прошедших со времени той операции, он следил за судьбой своего необычного пациента: один Алексей спрашивал совета, другой - давал рекомендации. И вот недавно они снова встретились. Только теперь не в Краснодаре, а в Сочи, где доктор Дикарев возглавляет открывшуюся в Красной Поляне новую клинику.

"Я убедился, что Алексей после сложнейшей операции полностью реабилитировался, - рассказал хирург корреспонденту "РГ". - Пациент избежал инвалидности и ведет нормальный образ жизни. Рассказал, что спустя всего три месяца после операции пробежал марафонскую дистанцию - 42 километра 195 метров по пересеченной местности. Он выучился на фельдшера и теперь работает на "скорой помощи". Страх, который испытал после нападения медведя, постепенно исчез, и он по-прежнему ходит на охоту. Правда, признается, что после того случая стал более внимательным".

Фото: iStock
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На прощанье Коптяков приглашал Дикарева в гости, звал поохотиться в уральских лесах. Доктор ответил, что, возможно, приедет, но только не с ружьем, а с фотоаппаратом.

Ювелирный скальпель

Хирурги Краснодарской краевой больницы N 3 буквально собрали по фрагментам кость черепа 31-летнего пациента. Мужчину доставили в больницу с многооскольчатым переломом передней стенки лобной пазухи, которая служит защитой для головного мозга. Операция потребовала от хирургов большого умения и ювелирной точности.

"Хирурги-оториноларингологи собирали костные фрагменты, закрепляя их биологическим клеем, что более трудоемко по сравнению с фиксацией титановой пластины", - рассказали в пресс-службе минздрава Кубани. После прохождения реабилитации пациент быстро восстановился и был выписан домой.

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