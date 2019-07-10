На юге Волгограда произошел прорыв газовой трубы

Из-за утечки газа в Красноармейском районе Волгограда было временно изменено движение автомобильного транспорта и трамваев. Об этом сообщил "РГ" источник в администрации города.

Прорыв газопровода произошел на улице 40 лет ВЛКСМ. На место прибыли сотрудники газовой службы, МЧС и полиции. Часть дороги закрыли для проезда машин, пустив поток в объезд. Маршрут муниципального трамвая укоротили.

Сейчас транспортные ограничения сняты. Коммунальная авария не повлияла на газоснабжение жителей. Труба питает промышленные предприятия.