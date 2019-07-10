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10.07.2019 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани главу райотдела полиции обвинили в рэкете подчиненных

Текст: Александр Ершов

Сотрудники Лабинского межрайонного следственного отдела СКР по краю предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) начальнику полиции отдела МВД России по Курганинскому району.

О подробностях этого громкого дела рассказывается в информации, опубликованной на официальном сайте СУ СКР по Кубани (при этом фамилия и звание обвиняемого не называются). По данным следствия, в ноябре 2018 года начальник полиции знал, что его "подчиненным сотрудникам по случаю празднования Дня сотрудника органов внутренних дел будут начислены премии.

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Полицейский с целью извлечения финансовой выгоды высказал своим подчиненным сотрудникам требование о передаче ему части денежных средств от перечисленных премий. В том же месяце обвиняемый получил от начальника отделения дознания, оперуполномоченного и других подчиненных сотрудников полиции отдела МВД по Курганинскому району денежные средства в сумме не менее 30 тысяч рублей, что повлекло нарушение их прав и законных интересов".

СК рассказывает и о других случаях настоящего рэкета со стороны руководителя к своим подчиненным. Так, по данным следствия, в ноябре - декабре 2018 года "начальник полиции высказал требование начальнику отдела лицензионно-разрешительной работы ОМВД по Курганинскому району и другим сотрудникам, находящимся у него в подчинении, о передаче ему части перечисленных им премий". В результате начальнику отдела полиции были переданы денежные средства в сумме 160 тысяч рублей.Сообщается, что эти факты "преступной деятельности" были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Сейчас уголовные дела соединены в одном производстве. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, сотрудник полиции по ходатайству следователя отстранен от занимаемой должности.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем

По информации пресс-службы полиции Кубани, в настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводится служебная проверка. В случае, если вина будет установлена, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. 

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