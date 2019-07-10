Новости

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей 15:58
На астраханских реках массово погибла рыба 15:55
На Кубани отца и сына убило током при погрузке сена 15:52
Названа дата российской премьеры и выпущен трейлер сериала о дворецком Бэтмена 15:44
Путин призвал ускорить темпы экономического роста 15:42
Под Тулой задержали поджигателя машин 15:40
Футболист "Краснодара" Классон перенес операцию и выбыл на долгий срок 15:38
Райан Рейнольдс сыграет в одном из самых дорогих фильмов Netflix 15:38
Во Франции судят саудовскую принцессу за издевательство над сантехником 15:35
Задержан муж башкирской кассирши, укравшей 20 млн рублей из банка 15:33
Путин встретится с президентами Боливии и Киргизии 15:30
В Петербурге Infinity сбил мужчину, помогавшего завести машину 15:27
Учебный корабль "Перекоп" ушел из Балтийска к Севморпути 15:26
В уральский проект "Умный город" вложатся банки 15:20
В Красноярске участились случаи отравления беременных арбузами 15:18
Пассажиры экстренно севшего в Калуге рейса поедут в Москву на автобусах 15:18
Жители Норильска подверглись нашествию крыс 15:18
Названа дата премьеры спин-оффа "Большого Лебовски" 15:17
Врач рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств 15:13
Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье 15:12
В Нижегородской области за ночь сгорели два автомобиля 15:12
В Перми ураган повалил десятки деревьев и повредил автомобили 15:10
Жириновский предложил изменить закон о декларациях о доходов депутатов 15:06
В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом 14:59
В Омске нашли тело маршрутчика с огнестрельным ранением 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани отца и сына убило током при погрузке сена

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В хуторе Веселом Крымского района 58-летний отец и его 31-летний сын погибли во время сельхозработ.

Житель Камышина погиб от возгорания при сварочных работах

Как рассказал "РГ" и.о. руководителя следственного отдела по Крымскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров, при погрузке сена стрела крана манипулятора сорвалась и, подскочив вверх, задела линию электропередачи.

В результате оба работника моментально погибли из-за удара током под напряжением 10 кВт.

Погибшие - жители Крымска, их нанял местный фермер. Отец и сын владели редкой для здешних мест техникой - манипулятором Mitsubishi. По данному факту проводится проверка, связанная с нарушением техники безопасности. ЧП рассматривается как несчастный случай.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Британский посол в США подал в отставку после дипскандала
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек