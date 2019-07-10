На Кубани отца и сына убило током при погрузке сена

В хуторе Веселом Крымского района 58-летний отец и его 31-летний сын погибли во время сельхозработ.

Как рассказал "РГ" и.о. руководителя следственного отдела по Крымскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров, при погрузке сена стрела крана манипулятора сорвалась и, подскочив вверх, задела линию электропередачи.

В результате оба работника моментально погибли из-за удара током под напряжением 10 кВт.

Погибшие - жители Крымска, их нанял местный фермер. Отец и сын владели редкой для здешних мест техникой - манипулятором Mitsubishi. По данному факту проводится проверка, связанная с нарушением техники безопасности. ЧП рассматривается как несчастный случай.