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10.07.2019 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы южные города с самым дешевым жильем для отпускников

Текст: Ирина Жандарова
Снять квартиру на российских курортах в сезон примерно так же дорого, как в столице. Виной тому цена новостроек на побережье, растущий туристический поток, конкуренция за жилье и мода на отдых в России - вот основы дорогой аренды.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тем не менее, туристы охотно ей пользуются. Ведь останавливаться в отелях еще дороже. Эксперты "Авито Недвижимость" специально для "РГ" сделали исследование по ценам на житье для отдыхающих.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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В сегменте однокомнатных квартир наценка "за вид" составляет от 8,1 процента в Туапсе до 47,1 процента в Феодосии. За "вид" из двухкомнатной квартиры придется заплатить от 3,8 процента в Севастополе до 52,2 процента в Судаке.

Самые дорогие квартиры сдаются в Ялте, а сэкономить можно при аренде квартир в Туапсе и Евпатории.

Туапсе предлагает самые доступные "однушки" у моря - в среднем за 1 430 рублей в сутки. На втором и третьем местах - Евпатория (1 640 рублей) и Судак (1 710 рублей).

Самыми дорогими городами стали традиционные центры морского отдыха: Сочи (2 090 рублей) и Ялта (2 310 рублей).

Но цены не отпугивают отдыхающих: туристический поток в Крым после открытия движения по мосту вырос на 30 процентов и увеличился на 76 процентов за последние пять лет. Свой рекорд установил и Краснодарский край, приняв в 2018 году более 17 миллионов человек. В 2019 году может быть превзойден и этот результат.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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