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10.07.2019 09:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Поклонская рассказала о судьбе креветочной фермы на пляже в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Решение о строительстве креветочной фермы на морском берегу вблизи поселка Штормовое, что на западном побережье Крыма, окончательно отменено. Руководитель фирмы привлечен к административной ответственности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Государственной думы от Крыма Наталья Поклонская.

Власти Крыма решили убрать креветочную ферму с пляжей Казантипа

По ее данным, разрешительные документы, выданные компании-застройщику, отменены после прокурорской проверки. Поклонская назвала эпопею с попыткой построить креветочную ферму близи курортного поселка "некрасивой историей", сопровождавшейся банальным захватом 30 гектаров береговой линии, фактически являющейся пляжем.

- Практически все доводы крымчан о незаконности такого намерения подтвердились, - написала Поклонская.

По итогам проверки объекта надзорным органом отменены разрешительные документы на начало строительства, а также инициировано расторжение договора об условиях работы застройщика в свободной экономической зоне. Сам руководитель фирмы, начавшей строку на пляже, по данным Поклонской, привлечен к административной ответственности.

- Хочется верить, что подобных фактов в будущем не случится, - заключила депутат.

Напомним, общественная кампания против строительства креветочной фермы на песчаной Ойбурской косе между селами Поповка и Штормовое Сакского района началась в марте нынешнего года. Местные жители потребовали прекратить строительство, опасаясь за экологию региона. По их данным, искусственное вскармливание креветок в водоемах является крайне грязным производством и неминуемо приведет к загрязнению моря у берегов курортных поселков. К тому времени инициатор стройки успел залить фундамент будущей фермы. После протестов общественности глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что креветочного производства не этом месте не будет, а инвестору подыщут другую локацию на полуострове.

 

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