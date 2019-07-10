С 1 июля натуральные молочные продукты в розничных торговых сетях должны реализовываться отдельно от содержащих заменители молочного жира. Так покупатель сможет легко визуально определить, что ему предлагают. На полке настоящие молоко, сметана и творог обязаны сопровождаться надписью "Продукты без заменителя молочного жира". Отыскать такой указатель удалось лишь в одном супермаркете.

Корреспондент "РГ" решил проверить, как выполняется распоряжение правительства. В молочном отделе супермаркета "Ашан" в Симферополе все полки пестрят синими ярлыками с силуэтом коровьей головы. По периметру надпись: "Продукт не содержит заменителей молочного жира". Отыскать другие ярлыки трудно, но они есть.

- Смотрите внимательно, - советует работник зала. - Белые этикетки без логотипа с коровой. Эти продукты или с пальмовым маслом, или с сухим молоком.

Действительно, за пару минут пристального поиска удалось найти несколько молокосодержащих продуктов. Это большинство творожных батончиков в глазури разных производителей, творожный десерт "Даниссимо" и линейка продуктов с незамысловатым названием "Масса" торговой марки "Белый медведь". Если что-то еще и есть ненатурального, то ему легко затеряться среди "синих коров".

В сети "Корзина" настоящие молочные продукты решили пометить изображением молочной бутылки на ценнике с аббревиатурой БЗМЖ - без заменителя молочного жира. Если этому верить, то из почти трех десятков наименований масла на полке натуральным оказалось только одно. Такое открытие, похоже, удивило даже самих работников магазина. То ли при нанесении маркировки БЗМЖ подошли к этому формально, то ли и впрямь все масло ненатуральное.

В молочном отделе магазина сети "Яблоко" на площади Московской посетителей встречает надпись: "Молокосодержащие продукты помечены светло-зеленым ценником". На самом деле на полках все ценники белые или желтые. Интересуемся у продавца, что это значит.

- Белые ценники - обычные, желтые - акционный товар, а продуктов, которые надо маркировать светло-зеленым цветом, сейчас нет, - поясняет сотрудница.

В сетевом ритейле признают, что решение о визуальном разделении молочной продукции, вызывает у них некоторые затруднения.

- Сейчас у нас продукция разделена на молочную, молочно-кислую и детское питание. А выполнение этого постановления требует от нас полной перестройки витрины, - рассказала "РГ" коммерческий директор сети "Яблоко" в Крыму Татьяна Пикалова.

Разделить молочные продукты можно разными способами. Например, расположить на разных полках или выделить цветом ценник. Постановлению правительства это не противоречит.

- Размещение молочной и молокосодержащей продукции на разных полках носит рекомендательный характер, - говорит менеджер. - Я ни у кого из коллег еще не видела, чтобы были разные полки. Мы у себя обозначили эти продукты ценниками разных цветов.

Несмотря на дополнительную нагрузку на торговые сети, представители крупного ритейла считают правильным отделение натуральной молочки от "пальмы".

- Однозначно это положительное начинание, которое можно только приветствовать. Никаких больших организационных сложностей с его реализацией я не вижу, - сказал "РГ" президент Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев. - Куда сложнее было, например, перестроиться на новую фискальную технику, которая требует и затрат, и соответствующего программного обеспечения.

Вместе с тем, в Крыму есть перекос в сторону рыночной торговли и мелкорозничных магазинов, считает эксперт, что создает определенные трудности с регулированием. Именно в этом сегменте ритейла, отметил Макеев, можно столкнуться и с элементарным игнорированием закона, и с фальсификатом. В самом деле, посещение трех дискаунтеров в спальном районе показало, что там и не собираются разделять молочные продукты. В двух из них признались, что ничего не слышали о таком постановлении правительства. В третьем просто отказались разговаривать. Ценников там вообще не оказалось, а стоимость продуктов написана фломастером прямо на упаковке.

Между тем, контролирующие органы уже обещают торговле неминуемые проверки на предмет соблюдения требований постановления правительства. А пока потребителям советуют также подключиться к общественному мониторингу сетей. Если в магазине вам пришлось столкнуться с игнорированием прав потребителей, в том числе и в части разделения молочной продукции, контролеры советуют для начала заявить об этом собственнику торгового заведения. В каждом магазине есть книга отзывов, нужно оставить в ней запись с изложением проблемы и своим телефоном. Запись лучше сфотографировать.

- Если в течение нескольких дней со стороны торговой организации не последует никакой реакции, тогда можно обратиться в Роспотребнадзор, приложив вашу фотографию - и это будет основанием для проверки магазина, - говорит руководитель отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Воронова.

Кстати, контролеры могут проводить и тайные проверки, не сообщая об этом администрации магазина, но по итогам такого рейда привлечь к ответственности никого нельзя. Поэтому лучше действовать проверенным путем. А вообще, советуют специалисты, перед покупкой стоит рассмотреть, что написано на упаковке. Если молочный продукт содержит растительные заменители молочного жира, должен быть указан не только этот факт, но и процентное содержание заменителя. Процент фальсификата молочной продукции на крымском рынке хотя и снизился почти вдвое, но еще велик: из 170 проб, взятых в первом полугодии нынешнего года в детских садах, школах и больницах, с признаками подделки оказалось 30 процентов образцов.

- Чаще всего фальсифицируют молочные продукты с высоким содержанием жира. Это масло, сыр, творог, сметана, - говорит Виктория Воронова. - В Крым обычно попадают поддельные масло и сыр, где жирность свыше 50 процентов.

За нарушение норм реализации молочной продукции и откровенный фальсификат грозят штрафы, и весьма существенные. Например, если после 1 июля 2019 года на полке с натуральными молочными продуктами обнаружится немаркированная упаковка с содержанием пальмового масла, производителю либо поставщику это обойдется в сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Анализы проб с признаками фальсификата вносятся во всероссийскую информационную базу данных Роспотребнадзора. Это означает, что недобросовестное звено в цепочке производства от коровы до магазина будут разыскивать по всей стране, где бы оно ни находилось.

Комментарии

Дмитрий Цыганков, начальник торгового отдела ООО "ДК "Мегатрейд - Юг":

- Разумеется, мы поддерживаем постановление правительства о раздельной реализации молочных продуктов. Больше того, маркировку нужно еще расширить. Например, отделить натуральное молоко от восстановленного. Такой продукт обычно получается обезжиренным, поскольку его готовят из сухого молока, разводя водой. Чтобы поднять жирность восстановленного молока хотя бы до 2,5 процентов, к нему добавляют заменитель жира. Будет ли восстановленное молоко отдельно маркироваться на прилавках, мы не знаем. Отмечу, что для приготовления одного килограмма сливочного масла жирностью 72 процента, нужно 22 литра молока. А если жирность 82 процента, то еще больше. Поэтому качественные, натуральные продукты не могут стоить дешевле искусственных.

Ирина Музыка, начальник отдела Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и сертификации РК:

- Нельзя скрывать состав и технологию изготовления продуктов за названиями, которые вводят покупателя в заблуждение. Например, есть сметана и творог, а есть молокосодержащие продукты, приготовленные по технологии сметаны или творога. Если последние называются "Сметанка" или "Творожок", это и есть обман покупателя. Продукт, содержащий заменитель молочного жира, не может называться сметаной. Пока на прилавках большинства магазинов сложно найти информацию о наличии растительных жиров.