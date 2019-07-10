Тропический ливень затопил улицы Анапы

В Анапе рано утром прошел ливень, по интенсивности сравнимый с тропическим. По предварительным данным городского управления гражданской обороны и защиты населения, на курорте буквально в течение получаса выпало до 50 миллиметров осадков - это больше месячной нормы.

Уровень воды в анапских плавнях поднялся на 25 сантиметров. "Экстренное предупреждение, полученное от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, подтвердилось, - сообщает пресс-служба администрации Анапы. - С 6 утра спасатели работали на откачке воды на самых проблемных участках городских улиц, чтобы исключить подтопление домовладений".

В результате разгула стихии в Анапе сильнее всего пострадали улицы Северная и Рождественская. Специалисты откачивали воду при помощи мотопомп. Всего было задействовано 12 человек и пять единиц техники.

В ликвидации последствий подтоплений участвовали муниципальная служба спасения, "Кубань-Спас" и федеральная противопожарная служба. Сейчас спасатели обследуют жилые кварталы и изучают масштабы ЧП.

Как рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков, сильный ливень ожидается на курорте и завтра после полудня. В анапской бухте возможно образование смерчей.