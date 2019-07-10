В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Крым.

По предварительным данным, иномарка двигалась со стороны Белогорска в Керчь и выехала на "встречку" перед приближающимся грузовым автомобилем. В результате столкновения 53 летняя женщина-водитель, а также двое детей - в возрасте 6 и 12 лет - получили смертельные травмы. Еще один 12-летний пострадавший доставлен в Феодосийскую городскую больницу.

- Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного и шанцевого инструментов провели деблокацию погибших, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

Сотрудники ГИБДД обеспечили беспрепятственное движение автомобилей в районе аварии.

Напомним, на большинстве участков строящейся трассы "Таврида" сейчас действует временное ограничение скорости 60 километров в час, и запрещен обгон. Но многие водители игнорируют дорожные знаки, чем подвергают опасности себя и своих близких.