В Новочеркасск вернули икону, вывезенную в 1943 году немецким солдатом

Реликвию привезла дочь бывшего связиста из Франкфурта-на-Майне.

Зимой 1942 года 20-летний солдат вермахта Михаэль Хартлауб оказался со своим воинским подразделением в Новочеркасске. Свободное время Михаэль использовал на написание писем родным. Некоторые Михаэль подписывал на русский манер "Ваш Мишка", а Новочеркасск называл "сказочным городом".

Как попала икона Казанской Божией Матери к немецкому солдату Михаэлю Хартлаубу, доподлинно неизвестно. Есть версия, что он выменял ее на личные вещи у хозяев домика, где остановился на ночлег. В Германию он отправил самую простую икону, без обрамления и позолоты. На языке знатоков церковной живописи это икона простого русского письма, написанная на рубеже XIX-XX веков. Такие в то время были почти в каждой семье в России.

- Отец говорил, что образ тронул его неброской красотой русской Мадонны и что на русские иконы нужно смотреть через свет свечи или лампады, тогда они видятся по-иному. Глядя на нее, я всегда поражалась силе и таинственности изображения Богородицы, - признается Мелани Хартлауб.

Во время войны Михаэль попал в плен к союзникам СССР, после которого вернулся домой и создал семью. Занимался издательской деятельностью. Был активистом демонстраций в защиту мира. Когда отца не стало, Мелани решила изучить семейный архив. От руки переписывала отцовские фронтовые письма.

- Я ужаснулась прочитанному, и вдруг присутствие иконы, к которой привыкла с детства, стало меня тяготить. Так родилась мысль, что икону нужно вернуть на родину.

Эту идею Мелани вынашивала годами, а осуществилась она нежданно-негаданно. Осенью прошлого года группа студентов и преподавателей из Новочеркасска приехала в немецкий город-побратим Изерлон. Пребывание российской делегации освещалось в местных СМИ. Так Мелани узнала о ней и поехала в Изерлон на встречу с русскими. Они помогли ей вернуть икону.

Фрау Хартлауб с супругом оказались в Новочеркасске по приглашению местных властей на День города в составе делегации немецких городов-побратимов. Они попали в храм Святого Георгия-Победоносца, которому Мелани хотела передать реликвию.

- Решение правильное. Это восстановление исторической справедливости, - поддержал гостей настоятель храма отец Александр.

Сейчас икона "русской Мадонны", как называл ее Михаэль Хартлауб, находится в центре храма. А супруги Хартлауб уехали из России с другой иконой, которую на этот раз немцы получили в дар. По совету главы донской митрополии Меркурия им преподнесли современный образ Казанской Божией Матери.