Ученые приступили к обследованию места крушения флагмана Черноморской эскадры линкора "Новороссийск", затонувшего в Севастопольской бухте в 1955 году. В экспедиции участвуют сотрудники и студенты Севастопольского государственного университета, специалисты Военно-исторического музея фортификационных сооружений, а также участники летней школы СевГУ - студенты Курского госуниверситета и кадеты Нахимовского училища.

- На дне бухты обнаружены многие предметы, связанные с гибелью "Новороссийска" в 1955 году и его подъемом в 1957-м, - рассказал "РГ" руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник СевГУ и Института востоковедения РАН Виктор Лебединский. - Это и элементы оснащения корабля, и личные предметы экипажа.

Подводные археологи уже подняли на поверхность гильзу, которую моряки "Новороссийска" приспособили для хранения письменных принадлежностей. Из других находок - эбонитовое радио середины 1950-х, что устанавливалось в каютах комсостава, морской телефон образца конца 1940-х - начала 1950-х годов. Распределительная электрическая коробка с меткой 1957, скорее всего, попала на дно во время подъема корабля. Найдены флакончики из медпункта и посуда с камбуза.

Все артефакты изучат и передадут Военно-историческому музею фортификационных сооружений, самые интересные пополнят экспозицию в Михайловском равелине, посвященную линкору "Новороссийск". Эта единственная в мире выставка рассказывает историю корабля от его строительства в Италии и участия в Первой и Второй мировых войнах до службы в ВМФ СССР и трагической гибели.

Огромный дредноут длиной около 170 метров достался Советскому Союзу после Второй мировой войны в качестве репараций от побежденной Италии. До этого он 35 лет ходил под итальянским флагом и носил имя "Джулио Цезаре" ("Юлий Цезарь"). В состав Черноморской эскадры вошел как "Новороссийск".

Корабль затонул в ночь на 29 октября 1955 года в результате взрыва во время стоянки в середине Севастопольской бухты. В 1.31 ночи под корпусом корабля в носовой части раздался взрыв, эквивалентный 1000-1200 килограммам тротила. Он сразу унес жизни 175 моряков, спавших в кубриках над местом взрыва. Экипаж пытался сохранить линкор на плаву и отбуксировать на мель. Однако нос быстро ушел под воду и коснулся дна, корма поднялась, возник опасный крен на левый борт. В 4.15 корабль перевернулся. На борту оставалась большая часть экипажа. В результате спасательных работ удалось поднять живыми только девять человек. Двоих из них вывели водолазы, которые пробирались сквозь тела погибших. Семерых достали, вырезав отверстие в корме. Стук запертых в отсеках корабля моряков раздавался до 1 ноября. На Братском кладбище Севастополя установлен мемориал "Родина сыновьям" с именами 611 человек, погибших на линкоре.

По разным оценкам, всего трагедия унесла жизни от 650 до 800 человек. Гибель флагмана в мирное время в главной базе флота не укладывалась в голове и до сих пор вызывает споры среди ветеранов и историков. Тем более что достоверная причина не была установлена. Правительственная комиссия, проведя расследование, назвала наиболее вероятной версию подрыва корабля на глубинной немецкой бомбе, оставшейся со времен войны, но также не исключила возможность диверсии. Речь идет о возможной вылазке водолазов 10-й флотилии МАС - военно-морского спецназа Италии. В 2013 году ветеран этого подразделения Уго Де Эспозито признался в интервью: "Коммандос 10-й флотилии МАС не желали, чтобы линкор был у русских, и уничтожили его. Они сделали все возможное, чтобы потопить его". Однако никаких подробностей и доказательств этой вылазки нет, и у многих исследователей она вызывает сомнения.

В 1956-1957 годах проводили работы для подъема корабля. В корпус компрессорами закачали воздух, и 4 мая 1957 он всплыл в перевернутом виде. Внутри еще оставались тела моряков. Линкор отбуксировали в Казачью бухту, где его разделали на металл.

Готовясь к нынешней экспедиции, ученые СевГУ обследовали район затопления "Новороссийска" гидролокационным оборудованием и увидели, что многочисленные свидетельства трагедии 40-летней давности сохранились до сих пор. Глубина в этой части Севастопольской бухты составляет 17 метров, а на дне - многометровый слой ила. В него буквально впечатались следы кораблекрушения.

- На дне бухты глубокий мягкий ил, сохраняющий формы от больших предметов, - говорит Лебединский. - Обнаружена воронка от взрыва, место первого касания корабля с грунтом, борозды, оставленные при его подъеме. Возможно, детально обследуя место гибели и найденные предметы, мы сможем установить истинные причины трагедии.

Музейная экспозиция составлена из подлинных вещей и документов, касающихся "Новороссийска". Ее главные посетители - ветераны линкора, родные и близкие экипажа. В музее рассказывают, что родственники приезжают не только со всей России, но и из ближнего и дальнего зарубежья - Европы, Америки, Африки. Каждая новая находка имеет для них большое значение как живое воспоминание о прошлом, свидетельство героизма людей, которые не бросили корабль и сделали все возможное для его спасения.

Комментарий

Юрий Тарариев, директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений МО РФ:

- Причину гибели установила государственная комиссмя - немецкая донная мина. Именно эта версия остается главной. Взрыв был такой мощный, что разрушил верхние бронированные палубы. Версия боевых итальянских пловцов не выдерживает критики. Эксперты доказали, что для переброски такого количества взрывчатки не хватит никакой мини-подлодки, понадобилось бы огромное судно. И главное, что противоречит этой версии, - накануне линкор встал не на свое штатное место - якорную бочку N14, а на бочку N3, где обычно стоял другой корабль. Даже при всей возможной разведке нельзя было угадать, куда оперативная служба в тот день поставит корабль. Поэтому нет сомнений, что взорвалась мина, такие же потом еще нашли при обследовании бухты.

Справка "РГ"

Линкор "Новороссийск" (изначально Giulio Cesare) построен в 1910-1914 годах в Генуе. В 1949 году после раздела итальянского флота странами-победителями поступил на Черноморский флот, прошел модернизацию на "Севморзаводе" и стал флагманом. Имел водоизмещение 28 тысяч тонн, длину - 170 метров, ширину - 28 метров и осадку - 10 метров. При таких габаритах развивал довольно высокую скорость - 28 узлов в час. Экипаж составлял 1200 человек.