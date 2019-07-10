В Сочи обнаружили самовольно построенный завод

В Адлерском районе города-курорта обнаружили самовольно построенный дробильно-сортировочный завод по переработке песчано-гравийной смеси. Это стало известно по результатам проверки требований земельного законодательства Сочинской транспортной прокуратурой.

Установлено, что на земельном участке в полосе отвода Северо-Кавказской железной дороги расположен производственный объект без правоустанавливающих документов.

"В отношении ООО "ИСПЭ - Строй" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.1 КоАП РФ ("Самовольное использование земельного участка), - говорится в информации, помещенной на официальном сайте Южной транспортной прокуратуры. - Постановлением Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сочи юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 700 тысяч рублей".

Кроме того, в суд направлено исковое заявление об обязательном устранении нарушения права на земельный участок, находящийся в федеральной собственности, которое рассмотрено и удовлетворено.