Вчера в челябинском аэропорту приземлился самолет с участниками Всемирных игр победителей. 10 южноуральских школьников вернулись из Москвы, где приняли участие в спортивных состязаниях среди детей, победивших рак. Вернулись с наградами!

Как сообщили в мэрии Челябинска, на счету наших победителей восемь медалей, и половина из них - высшего достоинства. Шестнадцатилетний Денис Рохмистров из Копейска привез сразу два "золота" - в легкой атлетике и шахматах. Его ровесник челябинец Кирилл Фоменков стал лучшим в стрельбе. А восьмилетний Дмитрий Воропаев из Магнитогорска занял первое место в плавании и второе - в шахматах. Михаил Бахрах, Полина Бабушкина и Ярослав Дегтярев пополнили копилку сборной двумя серебряными и одной бронзовой медалью в состязаниях по футболу. На церемонии награждения ребята поднимались на пьедестал с флагом Челябинской области.

На Красной площади юные спортсмены записали видеообращение к землякам, которые сейчас лечатся в онкоцентре Челябинской областной детской больницы.

- Я, Рохмистров Денис, в больницах провел около полутора лет. Мечтал попасть на Игры победителей и получить золотую медаль. И вот я здесь, и у меня две золотые медали. Верьте в себя! Главное, здоровья! И стойкости! У вас тоже все получится! Спасибо фонду "Искорка" за эти незабываемые каникулы. Челябинск, жди нас домой, усталых и счастливых!