Что показала Беларусь на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

Участие белорусской делегации в международной промышленной выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге стало уже хорошей традицией. На десятый юбилейный форму на Урал прилетел министр промышленности Павел Утюпин.

Экспозиция республики расположилась в павильоне "Екатеринбург ЭКСПО" и на открытой площадке форума. Павел Утюпин, открывая стенд, напомнил: Россия - основной торгово-экономический партнер Беларуси, причем взаимодействие осуществляется как на федеральном, так и региональном уровнях.

На стенде представлены предприятия, которые активно сотрудничают, в частности, и со Свердловской областью: это минский моторный завод, Могилевлифтмаш, станкостроительные заводы.

Впервые на стенде Беларуси представлен холдинг, который производит как бытовую технику и телевизоры, так и интерактивные системы - например, информационные панели для городской среды. Продукцию предприятия можно встретить как в России, так и в Европейских странах - в частности, в Амстердаме есть такие интерактивные остановочные пункты.

- Хорошая выставка, много интересных производителей. Нашли для себя интересные контакты. Здесь представлены стенды нескольких регионов, с которыми мы в будущем планируем сотрудничать, - отметил представитель компании.

Напомним, в 2017 году в рамках "Иннопрома" Россия и Беларусь заложили основу по созданию сервисного центра и за полтора года он начал полноценно функционировать на Среднем Урале. Сегодня активно обсуждается создание инжинирингового центра, необходимые компетенции у Беларуси есть. "Уверен, что совместно с нашими партнерами мы сможем развить это направление", - говорит министр.