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10.07.2019 12:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Цифровой сервис в сфере госзакупок запустят в Свердловской области

Текст: Светлана Добрынина

Новый цифровой сервис, который сделает госзакупки более прозрачными и доступными предпринимателям, внедрят на Среднем Урале.

Правительство Свердловской области и Федеральная электронная площадка РТС-тендер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации закупочной отрасли. Документ, подписанный на "Иннопроме-2019", позволит создать благоприятные условия для дополнительной поддержки и развития бизнеса в регионе, обеспечит открытость и конкурентность закупочных процедур.

- Соглашение позволит отслеживать самый сложный этап закупок - исполнения контракта. Таким образом, мы повышаем качество госуслуг и эффективность бюджетных расходов. Прозрачность процесса ликвидирует почву для возможных злоупотреблений со сторон недобросовестных поставщиков, - прокомментировал губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Новый уровень организации торгов открывает для малого бизнеса доступ к участию в государственных и муниципальных контрактах. "Одним словом, выводя тендеры в электронный вид, мы делаем еще один шаг на пути к цифровой экономике, серьезно улучшаем деловой климат в регионе, что скажется на привлечении инвестиций", - пояснил глава региона.

Сервис, который будет внедрен в области, считается флагманским решением для проведения электронных торгов. Взаимодействие заказчика и исполнителя проходит в едином цифровом пространстве от подписания контракта до полного исполнения своих обязательств обоими участниками, включая оплаты по контракту.

Государство является ключевым потребителем и заказчиком для промышленности, и эти взаимоотношения выстраиваются, в том числе, через проведение госзакупок по 44-ФЗ. Свыше 33 триллионов рублей проходит ежегодно в стране через процедуры закупок для обеспечения госзаказа, из них значительная доля приходится на продукцию промышленных предприятий.

Справка "РГ"

По итогам первой половины 2019 года в Свердловской области было размещено 42 331 процедур в бумажной и электронной форме с начальной ценой контракта свыше 85 миллиардов рублей. Крупнейшими по количеству проведенных процедур стали закупки продукции обрабатывающих производств - 13 683 процедуры, а по начальной цене контракта - закупки сооружений и строительных работ - 38 миллиардов рублей.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Бизнес Крупные компании Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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