Дмитрий Пумпянский: Развивается российско-немецкое партнерство в цифровизации производства

Сегодня в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2019" председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК), президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский провел открытое заседание Совета по техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия и Восточного комитета германской экономики. Он также принял участие в работе сессии "Российско-немецкая инициатива по цифровизации (German Russian Initiative for Digitalization, GRID): итоги и перспективы".

В ходе заседания было отмечено, что сотрудничество российских и немецких компаний в области цифровизации производства поступательно развивается. В частности, ведется разработка стандартов для создания единого цифрового пространства, подготовка классификатора продукции на основе международных систем, таких как немецкий отраслевой стандарт Ecl@ss. На заседаниях рабочих групп Совета прорабатываются вопросы проведения сличительных испытаний продукции и гармонизации методик оценки соответствия, использования инструментов стандартизации при внедрении BIM-технологий (технологии информационного моделирования зданий). Идет подготовка к созданию нормативной базы и стандартов для высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Участники заседания подчеркнули, что происходит активный обмен опытом между Россией и Германией. Так, в прошлом году в Германии российская делегация ознакомилась с наиболее значимыми проектами в сфере "Индустрии 4.0" и цифровизации на предприятиях Bosch, Daimler и Siemens, а в этом году в рамках ответного визита немецкая делегация посетила Северский трубный завод (входит в ТМК) и завод "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Группы Синара и компании Siemens).

"Мы очень рады, что инициатива GRID реально развивается. ТМК и Группа Синара давно сотрудничают с немецкими компаниями. Сегодня в рамках GRID наше практическое взаимодействие может выйти на новый уровень, потому что, закладывая современные компьютерные технологии и методы анализа, мы продвигаемся в традиционных, базовых отраслях на совершенно другой уровень - и по автоматизации, и по качеству продукции, и по предсказуемости для наших заказчиков", - отметил Дмитрий Пумпянский.

Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия РСПП основан в 2004 году. Его деятельность сосредоточена на вовлечении представителей промышленности в процессы стандартизации, выработку консолидированной точки зрения предпринимательского сообщества по ключевым вопросам, доведение этой позиции до органов государственной власти, ее продвижение во властных структурах. Председатель комитета - Дмитрий Пумпянский.