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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Группа Синара реализует исследовательские проекты в Уральском НОЦ

Сегодня на международной промышленной выставке "Иннопром-2019" ректоры пяти ведущих вузов, директора пяти институтов Уральского отделения Российской академии наук и руководители крупнейших компаний уральского региона договорились о взаимодействии в рамках деятельности межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Со стороны Группы Синара соглашение о кооперации подписал генеральный директор компании Михаил Ходоровский.
Фото: Предоставлено Группой Синара Фото: Предоставлено Группой Синара
Фото: Предоставлено Группой Синара

Договоренности о создании НОЦ были приняты накануне и подписаны главами Свердловской, Челябинской и Курганской областей в рамках выполнения национального проекта "Наука". Уральский федеральный университет выступит в роли базового операционного офиса центра.

Фото: Предоставлено Группой Синара
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Участники соглашения определили спектр программ НОЦ для совместной реализации, направленных на объединение потенциалов вузовской, академической науки и промышленных предприятий для осуществления прикладных научных исследований и разработок с целью получения конкурентоспособных технологий и продуктов, а также их последующей коммерциализации. Кроме того, стороны планируют взаимодействовать при подготовке кадров для решения научно-технологических и производственных задач.

"Группа Синара - одна из первых промышленных компаний, которая выразила готовность активно участвовать в деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Стратегический симбиоз промышленности, науки и образования станет прочной платформой для создания прорывных технологий, внедрение которых будет способствовать эффективному развитию бизнесов и территорий присутствия наших предприятий", - подчеркнул Михаил Ходоровский.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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