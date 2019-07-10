Группа Синара реализует исследовательские проекты в Уральском НОЦ

Сегодня на международной промышленной выставке "Иннопром-2019" ректоры пяти ведущих вузов, директора пяти институтов Уральского отделения Российской академии наук и руководители крупнейших компаний уральского региона договорились о взаимодействии в рамках деятельности межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Со стороны Группы Синара соглашение о кооперации подписал генеральный директор компании Михаил Ходоровский.

Договоренности о создании НОЦ были приняты накануне и подписаны главами Свердловской, Челябинской и Курганской областей в рамках выполнения национального проекта "Наука". Уральский федеральный университет выступит в роли базового операционного офиса центра.

Участники соглашения определили спектр программ НОЦ для совместной реализации, направленных на объединение потенциалов вузовской, академической науки и промышленных предприятий для осуществления прикладных научных исследований и разработок с целью получения конкурентоспособных технологий и продуктов, а также их последующей коммерциализации. Кроме того, стороны планируют взаимодействовать при подготовке кадров для решения научно-технологических и производственных задач.

"Группа Синара - одна из первых промышленных компаний, которая выразила готовность активно участвовать в деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Стратегический симбиоз промышленности, науки и образования станет прочной платформой для создания прорывных технологий, внедрение которых будет способствовать эффективному развитию бизнесов и территорий присутствия наших предприятий", - подчеркнул Михаил Ходоровский.