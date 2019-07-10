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10.07.2019 06:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ямал - синоним достатка

Текст: Анатолий Пристанский (УрФО)
Российская газета - Неделя - Урал № 149(7907)
Ямальцы — самые материально обеспеченные жители России. Это подтвердили, опираясь на официальные статистические данные, авторы исследования агентства "РИА Рейтинг".

Они ранжировали субъекты РФ, соотнося среднедушевые месячные доходы и минимальную стоимость фиксированного набора товаров и услуг, необходимых человеку для нормальной жизни на той или иной территории. В итоге выяснилось: доходы населения автономного округа таковы, что у каждого северянина достаточно средств для приобретения ежемесячно не менее трех таких наборов. Это, понятно, средняя величина. Есть здесь, конечно, и те, кто оказался за чертой бедности. Но их по сравнению со многими другими регионами немного - семь процентов.

Фото: ТАСС
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Югра, где доходы в 2,14 раза превышают стоимость потребительской корзины, на пятом месте. Достойно выглядит Свердловская область с показателем 1,85 и довольно низким уровнем бедности. У Среднего Урала 11-я позиция. Тюменская и Челябинская области (32-е и 42-е места соответственно) незначительно отличаются друг от друга по уровню жизни. Тюменцы чуть богаче, но среди них больше тех, кто пребывает за чертой бедности (14,7 процента) или находится в состоянии крайней бедности (2,2 процента). Зауралье среди аутсайдеров: среднестатистический курганец с трудом сводит концы с концами.

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