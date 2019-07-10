Выставка недаром проходит под слоганом "Цифровое производство: интегрированные решения". Роботы, цифра и искусственный интеллект - заменяющим человека технологиям посвящен целый павильон. Практически на каждом стенде машины что-то вытачивают, вырезают, собирают, а где-то даже варят гостям выставки кофе.

- Этот просто железка, без мозгов, здесь она танцует, - рассказывают сотрудники на одном из стендов, где небольшой агрегат с выпученными "глазами" шевелит "руками". - Его можно запрограммировать как угодно. Конкретно эта модель может выполнять работу с точностью до миллиметра, есть и другие, которые справляются с задачами более высокой точности.

По соседству в стеклянном кубе манипулятор не спеша собирает деревянные машинки. Хозяева стенда рассказывают о технологии: пользователь на экране планшета выбирает комплектацию, а робот выполняет задание.

- Заказчик может находиться в любой точке планеты, скажем, на Мальдивах, сервер в Европе обрабатывает данные, а робот в каком-нибудь селе собирает заказ, - рассказывает Леонид Осоргин. Его компания занимается автоматизацией бизнес-процессов - разрабатывает программы, которые аккумулируют данные с разных уровней в одной системе. - Недавно были на одном заводе, у них проблема с обеспеченностью конвейера: комбайны не собираются, потому что не хватает сырья. Нужно сделать систему контроля, интегрировать данные с нижнего уровня, чтобы понимать, где, что и когда закончилось. Ценность автоматизации - в прозрачности бизнес-процессов: если раньше кто-то мог быть нечист на руку, то сейчас это исключается - систему обмануть очень сложно.

В другом павильоне демонстрируют криптокабину для автоматического получения загранпаспорта: за несколько минут устройство идентифицирует заявителя, фотографирует его, сканирует отпечатки пальцев, проверяет дополнительные документы, оформляет заявку и сообщает, когда можно прийти за паспортом. При получении автомат "узнает" клиента по лицу и отпечаткам и выдаст документ.

Роботизация, цифровизация и использование искусственного интеллекта в тренде и у разработчиков колесного транспорта. Гостям Иннопрома показывают "умный" трамвай, который просто не поедет, если есть риск задеть машину, человека.

- Система оценивает дорожную обстановку и не дает разогнаться, даже если водитель этого хочет, - поясняет президент компании-разработчика Феликс Винокур.

Ценность автоматизации - в прозрачности бизнес-процессов: если раньше кто-то мог быть нечист на руку, то сейчас это исключается - систему обмануть очень сложно

Москвичи рассказывают о своих беспилотных самосвалах и экскаваторах, уральцы демонстрируют трактор, в котором даже нет кабины - запрограммированная техника способна самостоятельно обрабатывать поле. Жаль, в работе показать такой комбайн не могут - в павильоне не попашешь.

На другом стенде - ноутбуки, планшеты и встраиваемые мониторы. Но не простые: оказывается, компания специализируется на производстве техники, способной работать в экстремальных условиях.

- У нас очень широкий класс потребителей - от шахтеров до военных. Эти модели работают от -20 до +60 градусов, они защищены от пыли, влаги, механических повреждений - если устройство упадет, то не сломается, даже не треснет, - рассказывает Вугар Абдуллов, тут же предупреждая, что ронять специально планшеты не будет, но водой полить может.

Выставка стала рекордной по количеству стендов других стран: свою промышленность здесь представляют 14 государств. Австрия привезла ковочные машины и токарные станки, Казахстан - электротехническое оборудование, на стенде Италии можно узнать, как вести бизнес в Тоскане и на Сицилии. Всего на Иннопроме 80 иностранных делегаций.

Самая большая экспозиция - почти на полпавильона - понятно, у Турции: в этом году она выступает страной-партнером международной выставки. Здесь всего полно: рассказывают о культурных связях, показывают станки и ярко-сиреневые двигатели, играют национальную турецкую музыку и варят кофе по-турецки.

Что касается российских участников, особенно много компаний из Центрального региона, есть гости с Северного Кавказа, Алтая, из Сибири. Москва, помимо бизнеса, представлена огромным стендом столичного правительства. Впрочем, у Екатеринбурга, Свердловской области, других регионов УрФО тоже есть собственные стенды.

За первые дни работы было подписано много соглашений о партнерстве. К примеру, ОЭЗ "Титановая долина" договорилась о сотрудничестве с тремя потенциальными резидентами на сумму около 1,5 миллиарда рублей, ученые и предприниматели подписали документы о создании консорциума "Арктическая платформа Урала", который займется развитием северных территорий, НПО автоматики договорилось с администрацией Екатеринбурга об организации дорожного движения в мегаполисе и оптимизации маршрутов общественного транспорта.