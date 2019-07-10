В Уральском округе может появиться еще одна ТОСЭР. В начале июля комиссия Минэкономразвития РФ по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах одобрила заявку Верхней Туры. Таким образом, в трех регионах УрФО будет уже 12 территорий, имеющих особый статус и льготы, призванные обеспечить ускоренное развитие бизнеса в депрессивных монопрофильных или закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО).

Благодаря ТОСЭР Далматово станет привлекательным не только для туристов, посещающих основанный в XVII веке монастырь, но и для промышленных инвесторов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Построят современную лесопилку

Верхняя Тура - малый город с населением девять тысяч человек, расположенный в 300 километрах к северу от Екатеринбурга. На градообразующем предприятии - Верхнетуринском машиностроительном заводе - трудится 21 процент занятых в экономике города. Как подчеркивает министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, статус ТОСЭР поможет привлечь на территорию бизнес, который создаст дополнительные рабочие места и диверсифицирует экономику. В результате вырастут налоговые отчисления и качество жизни на территории.

Сейчас в новую ТОСЭР готовятся три заявки от двух потенциальных резидентов. Они планируют создать лесоперерабатывающие производства, в частности фанерное, в планах также строительство современного высокотехнологичного комплекса утилизации и переработки древесных отходов с выработкой тепловой и электрической энергии. Общий объем инвестиций составит 7,2 миллиарда рублей, планируется создать 417 рабочих мест. Будущие резиденты надеются воспользоваться льготным займом Фонда развития моногородов (от 5 до 250 миллионов рублей под ноль процентов годовых). Скорее всего, они подадут заявки в 2020 году.

Однако окончательное решение о присвоении городу статуса ТОСЭР еще не принято - его должен подписать глава правительства РФ.

Атом привлекательнее моно

Ранее на Среднем Урале особый статус получили три города - Краснотурьинск, Лесной и Новоуральск. Первая ТОСЭР была создана в моногороде Краснотурьинске осенью 2016 года. Сегодня там успешно работают три резидента. Один из них выпускает кабельно-проводниковую продукцию, другой - палочки для мороженого, третий перерабатывает использованные шины в резиновую крошку. В декабре прошлого года заключены соглашения еще с двумя предприятиями, они планируют производить гофрированные трубы для водоотведения и построить обогатительную фабрику для переработки нескольких типов полиметаллических руд методом флотации.

В феврале 2019-го новый статус получили сразу два свердловских атомграда - ЗАТО Новоуральск и Лесной. Это позволяет развивать там неядерный бизнес и привлекать инвесторов наравне с обычными "открытыми" городами. В Новоуральске захотели работать 26 резидентов, общий объем их инвестиций оценивается в 23,8 миллиарда рублей, предполагается создание более четырех тысяч рабочих мест. Ранее сообщалось, что здесь планируется строительство завода по выпуску металлургического кремния, производства медицинского пластика. Свои проекты планируют реализовать также и предприятия Росатома, выпускающие, например, аккумуляторы нового поколения и катализаторы для автомобилей.

Преференции для резидентов ТОСЭР в Свердловской области подразумевают освобождение от уплаты налогов на имущество и землю - на пять и десять лет соответственно. На пять лет обнуляется и налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет (вместо трех процентов), а его доля в областной бюджет уменьшается с 17 до 5 процентов, а в течение последующих пяти лет - до 10-ти. Также в течение 10 лет со дня получения статуса резидента применяются пониженные тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды.

По оценкам специалистов регионального правительства, за счет деятельности резидентов ТОСЭР дополнительные поступления в бюджеты всех уровней, а также в государственные внебюджетные фонды за период с 2019-го по 2028 год составят 7,8 миллиарда рублей.

Льготы манят всех

В Курганской области созданы три территории опережающего социально-экономического развития - "Варгаши", "Далматово" и "Катайск". В этом году там планируют запустить около 30 инвестпроектов. Диапазон деятельности резидентов широк - от производства стеклопластика до выпуска молочной продукции.

Например, в ТОСЭР работает такая необычная компания, как "Промыслы Далматовского монастыря". С конца прошлого года монастырь, как и обещал, расширил действующее производство продуктов питания и помимо сыров выпускает масло и творог, правда, пока в небольшом количестве.

Особый статус позволяет развивать в ЗАТО неядерный бизнес и привлекать инвесторов наравне с обычными "открытыми" городами

Другие резиденты пока производства не запустили. Но они и более капиталоемкие. Например, компания "Индустрия Про" планирует выпускать изделия из стеклопластика и древесно-полимерных композитов и привлечь не менее 25,8 миллиона рублей инвестиций. "Курганский завод металлоконструкций 45" вложит 5,75 миллиона в современное производство готовых металлоконструкций широкого ассортимента. Эти предприятия получили статус резидентов в ТОСЭР "Варгаши" год назад, но пока, как пояснили в администрации Варгашинского района, ведут организационные и подготовительные работы. Кстати, на днях здесь появился третий резидент - "Завод ВСП". Его проект производства арматуры для добычи нефти оценивается в 92 с лишним миллиона рублей. Серийное производство рассчитывают начать в 2020 году.

В Катайске ТОСЭР была создана совсем недавно - в феврале нынешнего года. Здесь определены 15 видов экономической деятельности, для которых на территории будет действовать особый режим. По предварительным соглашениям с потенциальными резидентами планируется привлечь более 594 миллионов рублей инвестиций, обеспечить рабочими местами более 800 человек.

По словам первого заместителя губернатора - директора регионального департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрея Саносяна, в ТОСЭР инвестор получает уникальное преимущество - гарантированные льготы по основным налогам на 10 лет: он будет платить лишь 5 процентов налога на прибыль, освобождается от налогов на имущество и землю, в четыре раза снижаются взносы в страховые и пенсионный фонды. Кроме того, по соглашению между правительством Курганской области и поставщиком электроэнергии инвесторы могут рассчитывать на специальный энерготариф, например, киловатт в Варгашах будет стоить столько же, сколько в Тюмени.

Между тем предприниматели уже увидели в ТОСЭР и минусы: преференции предоставляют только новым предприятиям, у которых нет ни имущества, ни кредитной истории. Но банки с таким бизнесом работают неохотно, отсюда проблемы с получением кредитов и оборудования в лизинг.

Зоны высоких технологий

Южный Урал делит с Татарстаном первое место по количеству созданных ТОСЭР - здесь их пять: "Бакал", "Верхний Уфалей", "Озерск", "Снежинск", "Миасс". Как сообщили "РГ" в министерстве экономического развития региона, в них реализуется 14 инвестпроектов. По данным на 1 апреля 2019 года, резиденты инвестировали 172 миллиона рублей, создали 281 рабочее место.

В депрессивных моногородах Бакал и Верхний Уфалей ТОСЭР созданы с целью стабилизации социально-экономического положения и трудоустройства бывших работников закрывшихся предприятий. А вот в атомных городах и городе ракетчиков Миассе ситуация иная: здесь есть потенциал для создания современных конкурентоспособных производств. Неудивительно, что бизнес проявляет большой интерес к открытию производств именно на этих территориях, обладающих высокой инвестиционной привлекательностью, земельными участками и инфраструктурой для реализации проектов, транспортной доступностью, кадрами и базой для их подготовки.

- ТОСЭР для городов Челябинской области - это выход на новый виток развития, возможность привлечь в город новые высокотехнологичные и эффективные производства. От создания ТОСЭР проявляются положительные эффекты не только для этой территории, но и для всей Челябинской области, - отметили в минэкономразвития.