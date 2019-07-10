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10.07.2019 09:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Какое наследие оставит "Иннопром"

Текст: Светлана Добрынина

Каждый раз после проведения международной промышленной выставки "Иннопором" это статусное мероприятие оставляет Свердловской области богатое наследие. В этом уверен глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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- Недавно мы с губернатором региона Евгением Куйвашевым обсуждали, что является наследием выставки. На следующий год после того, как Китай был партнером выставки, увеличился товарооборот свердловских предприятий с этой страной в два раза. После того, как Индия была страной-партнером - в 1,5 раза. С Японией то же самое. Мы очень рассчитываем, что с Турцией связи будут также активно развиваться, - пояснил он.

Глава Минпромторга так же рассказал, что уже идет подготовка к "Иннопрому" следующего года. С учетом того, что целый павильон полностью переедет в новый уже построенный конгресс-холл, высвободится площадь для новых экспонентов. Ожидается, что страной-партнером в следующем году станет Италия. Организаторы выставки рассчитывают на продолжение хорошей тенденции участия стран в торгово-выставочной деятельности.

Проведение одновременно сразу двух международных мероприятий в Екатеринбурге: выставки "Иннопром" и глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) - придало, по мнению экспертов, особый аспект событию.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Свердловская область и Екатеринбург - это центр Евразии в логистическом плане. Это центр промышленности Урала и России. Мы несколько лет назад запустили здесь "Иннопром" как индустриальную выставку и поняли в какой-то момент, что было бы правильно совместить два мероприятия. Мы предложили организаторам провести и дискуссионную площадку - GMIS, и выставочную. У участников этих мероприятий есть возможность и подискутировать, обсудить тематики планетарного масштаба, и в то же время посетить выставку, посмотреть, какие современные промышленные технологии сегодня уже реализовываются, - сказал Денис Мантуров.

Международная выставка, уверены в правительстве Свердловской области, безусловно, является драйвером для развития передовых технологий в регионе. В частности, на нынешний юбилейный "Иннопром", посвященный теме цифрового производства, многие уральские компании и предприятия представили свои разработки.

- За последние пять-семь лет подавляющее большинство наших предприятий провело техперевооружение, и этот процесс продолжается. Очень важно, что промышленники - крупные и средние - все большее внимание уделяют цифровизации производственных процессов. При этом мы также понимаем, что передовые технологии должны лежать в основе развития не только промышленности, но и формировать умные города, новое качество проектирования и строительства, новое качество жизни людей, - отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Экономика ВЭД Экономика Отрасли Промышленность Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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