О 17-летней Анастасии Пределиной знает вся страна: выпускница екатеринбургской гимназии № 9 сдала четыре итоговых экзамена на высший балл. Корреспондент "РГ" поговорила с мамой девушки и узнала, в чем секрет блестящего результата.

В семье Асю учиться не заставляли: ей самой нравилось постоянно узнавать что-то новое. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- У нас в семье все инженеры: я, мой муж, бабушка, дедушка, - рассказывает Юлия Пределина. - Мне самой в детстве нравилась математика, и Асю она заинтересовала. Сначала это были головоломки, математические загадки, потом задачки из школьного учебника. Она всегда с удовольствием делала домашние задания, училась считать.

В первый класс Ася пошла в шесть лет. Родители сомневались, не рано ли. Но мама была уверена: дочке нужно двигаться вперед. Так и продолжали - постоянно подкидывали Асе что-то новое: летние математические и физические лагеря, математические бои, олимпиады. Учиться не заставляли. Дочь почувствовала азарт и сама стремилась к знаниям.

- В этом большая заслуга педагогов - профессионалов, которые болеют за свое дело. Учат детей математически мыслить, понимать философию математики, увлекают все более сложными задачами и темами, - говорит Юлия.

В шестом классе Ася записалась в "Школу юных математиков" при УрФУ. После пары занятий преподаватель предложил перевести ее в группу на год старше. Оказалось, дело не в выдающихся способностях. Он видел ее горящие глаза и решил простимулировать интерес, поднять планку повыше.

После седьмого класса гимназии "Корифей" Ася выбрала новую цель - физико-математический класс гимназии № 9. В 2019 году учебное заведение заняло 51-ю строчку в топ-100 всероссийского рейтинга школ по конкурентоспособности выпускников агентства "РАЭКС-Аналитика". Один из вступительных экзаменов - физика.

Домой пришла в отчаянии:

- Все решила неправильно, точно не возьмут!

Родители распереживались и рванули в Специализированный учебно-научный центр УрФУ - подавать документы. Успели в последний момент, заодно принесли домой примеры экзаменационных заданий.

- В тот вечер вся семья, вместе с бабушкой и дедушкой, разбирала задачи. Сидели по углам с тетрадками и ручками, решали, обсуждали с Асей, - вспоминает Юлия.

Утром поехали на экзамен, через пару дней - за результатами. Когда им сказали, что Ася сделала все задания без ошибок и она первая в рейтинге, не могли поверить.

- Из аудитории выходили как в тумане. Ася увидела в конце коридора родных и помчалась к ним с криком: "У меня максимум!" - смеется Юлия.

Позже выяснилось: экзамены в "девятку" девочка также сдала на отлично. Решила учиться в гимназии.

Сколько раз Ася ездила в тематические лагеря, не сосчитать. В десятом классе за год была дома всего четыре месяца - родители успевали распаковывать чемодан, стирать вещи и снова собирать ее в дорогу. Между поездками Ася сдавала долги по школьным предметам - одноклассники помогали конспектами.

- В классе 27 человек, все нормальные, целеустремленные. Этим детям на глупости времени не хватает. Они конкурируют между собой, но не идут по головам. Понимают: взаимовыручка, работа в команде - это здорово! - говорит Юлия.

Впрочем, удивляться нечему. Дети видят пример родителей, которые тоже дружат и между собой, и с педагогами: участвуют в жизни школы, вместе с учителями отдыхают на турбазах - у костра с гитарой и шашлыками. Даже Новый год вместе встречали.

- У ребенка может быть много увлечений, и именно семья помогает ему искать пути развития, а школа поддерживает, - считает директор гимназии № 9 Лариса Кулькова. - Если мы не научимся действовать слаженно, движение вперед будет минимальным. Важно, чтобы взрослые в школе и дома стали союзниками.

- Часто родители относятся к учителям как к поставщикам услуг, - говорит учитель математики гимназии № 9 Ирина Пономарева. - Когда пытаются найти изъяны в работе учителя, ребенок перестает доверять педагогу, сомневается в его компетенции. Если родители относятся к учителю с доверием, а педагог готов к общению - результат будет. Опытный учитель, способный ребенок - это еще не все. Без участия семьи добиться выдающихся результатов вряд ли удастся.

Сейчас Анастасия вместе с родителями собирается в Санкт-Петербург подавать документы в СПГУ. Альтернативный вариант - МГУ. Специализация - прикладная математика.

- В Питере есть новое направление "Анализ данных", очень интересное и востребованное. В фундаментальной математике я могу работать над какой-то задачей всю жизнь и ничего не достичь, а я хочу видеть результат прямо сейчас - решать проблемы людей и дарить им радость. Возможно, это наивно, но я мечтаю, чтобы работа приносила удовольствие, - поделилась с "РГ" Ася.

Кстати

В 2019 году ЕГЭ сдавали 18 тысяч свердловских школьников. 100 баллов по двум обязательным предметам - русскому и математике - набрали 34 человека. 30 выпускников получили "сотку" на экзамене по информатике и ИКТ, 21 - литературе, 19 - химии, 18 - физике, 13 - профильной математике, 11 - истории, 8 - обществознанию, 7 - литературе и 3 - английскому. Каждый пятый выпускник набрал более 80 баллов по русскому языку.