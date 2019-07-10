В рамках Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS), который состоялся в Екатеринбурге 9-10 июля, прошло первое заседание совета по промышленной политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с участием профильных министров пяти государств. Обсуждали создание наднациональной корпорации, стимулирование промкооперации и будущее недавно зарегистрированного Евразийского инжинирингового центра по станкостроению.

Спектр возможных пилотных проектов для новой структуры очень широкий, начиная от сфер, где у всех стран уже накоплены какие-то компетенции (сельхозмашиностроение, автостроение, легкая промышленность), заканчивая абсолютно новыми.

- Говорили и о беспилотной системе управления сельхозмашинами, и о производстве оборудования для реабилитации пациентов, но остановились пока на двух проектах. Первый - разработка суперконденсаторов, аккумуляторов нового поколения с высоким КПД. Второй - сельхозтехника. Но это только начало, - рассказал член коллегии (министр) промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.

Штаб-квартира евразийской корпорации, которая займется реализацией "пилотов", скорее всего, будет располагаться в Казахстане. Каждая из стран-участниц ЕАЭС вложит в компанию свой интеллектуальный и технологический капитал.

Еще одна задача, которая стоит перед Евразийской экономической комиссией, - развитие международной торговли и поддержка экспорта. Помочь в этом призван новый инструмент, разработанный правительством РФ, - корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) Российского экспортного центра (РЭЦ). Компании, присоединившиеся к ней, получат субсидии в размере 4,5 процента кредитной ставки по займам, взятым на создание производства в России и за рубежом, а также постэкспортное финансирование и международный факторинг. В общей сложности на этот вид господдержки планируется направить до 2024 года более 300 миллиардов рублей. Воспользоваться ею смогут как федеральные, так и региональные предприятия, надо лишь подтвердить факт производства продукции, соответствие нормативным требованиям и не иметь долгов перед бюджетами. В 2019 году льготу можно получить и без заключения договора в рамках КППК, но с 2020 года это станет обязательным.

- До конца года мы должны отобрать 250 участников программы, уже подано 859 заявок, - заявил гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.

Сотрудничество в рамках ЕАЭС идет довольно плодотворно, реализуются совместные проекты, но для увеличения торгового оборота нужно совершенствовать нормативную базу

Кроме того, сейчас переживают трансформацию российские торгпредства за рубежом. Они вошли в состав единой системы продвижения экспорта, которая работает по принципу "одного окна". Это означает, что предприятие, обратившись в центр поддержки экспорта в своем регионе, сможет оперативно получить консультацию от бюро в любой интересующей его стране, финансовую и нефинансовую поддержку, найти подходящих партнеров. Сотрудники торгпредств вместе с РЭЦ будут оценивать рынки, составлять реестр административных барьеров и тарифных ограничений, а также базы надежных поставщиков. Планируется до конца 2020 года охватить такой сетью все субъекты РФ, а за рубежом к 2021 году открыть точки присутствия в 52 странах и 58 городах.

Уже функционируют пять совместных с региональными центрами поддержки экспорта офисов РЭЦ в регионах России, начали работу бюро по экспорту в Мумбаи, Ташкенте, Ханое, Хошимине. До конца года к ним добавятся еще 12 точек.

По словам Андрея Слепнева, создание единой системы поддержки экспорта уже принесло первые результаты. Так, благодаря содействию бюро в Мумбаи поставщиками для проекта развития водных видов городского транспорта стали предприятия из Ленинградской и Нижегородской областей. Бюро в Узбекистане помогло российской компании найти иностранного партнера и сопровождало все переговоры с потенциальным покупателем. Результат - победа в тендере.

Особый формат продвижения экспорта - российские промышленные зоны на территории других стран. Минпромторг рассчитывает открыть первую уже в 2021 году в Египте в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Помимо подготовленной площадки в 500 гектаров резидентам обещают облегченный налоговый режим, арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы. По прогнозам, уже к 2026 году они смогут производить продукцию на 3,6 миллиарда долларов ежегодно. Первые 22 соглашения о намерениях с будущими резидентами подписаны - эта территория станет своего рода точкой входа для российских производителей на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Аналогичные площадки появятся в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе GMIS пригласил присоединиться к проекту и членов ЕАЭС: у каждого накоплены определенные индустриальные компетенции, их сопряжение позволит добиться синергии при продвижении товаров и технологий в третьи страны.

В РЭЦ отмечают, что сотрудничество в рамках ЕАЭС идет довольно плодотворно, реализуются совместные проекты в сфере инфраструктуры, в автопроме, АПК, энергетике, в том числе возобновляемой, но для увеличения торгового оборота нужно совершенствовать нормативную базу. В частности, упростить подтверждение вывоза товаров в страны ЕАЭС для применения нулевой ставки НДС (она начала действовать с 1 июля). Для этого можно использовать, к примеру, транспортные накладные либо данные межведомственного электронного обмена между налоговыми службами. Такие меры могут сократить период подтверждения льготной ставки до 1-2 месяцев. Парадокс, но сегодня возврат НДС для экспортеров, торгующих со странами ЕАЭС, значительно сложнее, чем при поставках в дальнее зарубежье.

Справка "РГ"

GMIS - форум глобального производственного планирования и обмена передовым опытом. Первый саммит состоялся в 2017 году в ОАЭ. Главной темой нынешней встречи стали природоподобные технологии. За два дня Екатеринбург принял 2000 делегатов из 40 стран: министров, топ-менеджеров, ученых, общественных деятелей.