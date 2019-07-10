На GMIS предложили перейти от контроля вооружения к контролю технологий

Ключевой темой глобального саммита GMIS, который в эти дни проходит в Екатеринбурге, стало внедрение природоподобных технологий в экономику.

- Каждый виток промышленной революции приводит к тому, что техногенное воздействие на окружающую среду растет. Мы видим результаты: изменение климата, загрязнение атмосферы, деградация экосистем. Нужно сместить подходы в сторону бионических методов проектирования, широкого использования аддитивных технологий. Чтобы обеспечить баланс био- и техносферы, предстоит совершить революцию в материаловедении, создать технологии на стыке математики, биологии и IT, скорректировать подходы к промдизайну,- считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, Россия готова стать одним из источников формирования новой системы. Страна имеет стратегию собственной индустрии, при этом мы открыты для сотрудничества и готовы к кооперации. Ни одному государству в одиночку не по силам сформировать природопоодобную экономику, нужно кооперировать усилия, убирать избыточный протекционизм.

По оценке минпромторга, в России около 10 процентов компаний уже активно внедряют в производственные и управленческие процессы IT-технологии, искусственный интеллект, "цифру", еще 40 процентов потенциально готовы к этому. При этом вопрос о потере рабочих мест из-за автоматизации и роботизации не стоит: к 2025 году около 100 профессий исчезнут, но появятся 100 новых, например оператор промышленных роботов. Напротив, открываются новые возможности для выполнения 17 целей устойчивого развития, сформулированных ООН.

По мнению Ли Йонга, гендиректора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), промреволюция 4.0 - это слияние промышленных и цифровых технологий. Искусственный интеллект, дополненная реальность, интернет вещей и т. п. помогут повысить эффективность производства и справиться с глобальными экологическими проблемами.

В принципе, к природе как источнику технического вдохновения человечество обращается давно. К примеру, к созданию гидроизоляции подтолкнуло изучение строения утиного пера, прообразом антикоррозийного покрытия для кораблей стала чешуя акулы, в основе солнечных батарей лежит принцип фотосинтеза, а поведение горбатых китов помогло инженерам разработать более эффективные турбины для ветряных электростанций. Но сегодня научно-техническое творчество выходит на принципиально новый уровень.

- Высшее достижение природы - человеческий мозг, который потребляет десятки Вт, как маленькая лампочка, а суперкомпьютеры - десятки МВт. При этом мощь всех суперкомпьютеров в мире всего лишь равна мощности нашего мозга. К 2030 году треть всей вырабатываемой энергии будет тратиться на "питание" гаджетов и сети. На один звонок по телефону уходит столько же, сколько на то, чтобы вскипятить литр воды, - привел удивительные примеры Михаил Ковальчук, директор национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

По словам ученого, во времена Ньютона была одна наука - натурфилософия, потом она разделилась на гуманитарные и технические знания, на основе которых появились десятки узкоспециальных дисциплин. На основе этого выстроили отраслевую экономику. Сегодня наблюдается тенденция к обратному: нанотехнологии, цифровые технологии вернули нас к целостной картине мира. Начался обратный процесс слияния гуманитарного и естественнонаучного. Так, когнитивные технологии, возникшие в психологии, благодаря томографии стали частью медицины. С помощью аддитивных материалов детали "выращивают", а не получают методом отрезания.

С одной стороны, природоподобные технологии открывают неограниченные перспективы перед человечеством с точки зрения повышение качества и увеличения продолжительности жизни. С другой стороны, они позволяют целенаправленно вмешиваться в организм, что чревато рисками, предостерегает эксперт. Та же искусственная клетка может использоваться и как лекарство, и как оружие массового поражения. Когнитивные технологии предоставляют возможность влиять на сознание с помощью машин.

- Возникновение любой новой технологии всегда подразумевает опасность. Так было с атомной энергетикой, которая сегодня полностью под контролем. Надо переходить от контроля за вооружением к контролю за технологиями. Мы должны вместе выработать международные нормы, которые будут контролировать развитие природоподобных технологий, - заявил Михаил Ковальчук.