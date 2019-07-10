На "Иннопроме" представили уникальную российскую медтехнику

В первый день работы 10-й Международной промышленной выставки "Иннопром" Холдинг "Швабе" заключил ряд соглашений в области медицины.

Так, в соглашении с Новикомбанком речь идет о создании в российских регионах новых условий для предоставления населению качественной и высокотехнологичной медпомощи. Совместная работа будет реализована в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медицинско-санитарной помощи".

"Развитие гражданского приборостроения - очень серьезная задача, требующая больших инвестиций. Новикомбанк - один из наших ведущих партнеров. Мы уже открыли кредитную линию для реализации энергосервисных проектов. На очереди - пул медицинских проектов", - пояснил заместитель генерального директора "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин.

Другое соглашение о сотрудничестве подписано на полях "Иннопром" с правительством Свердловской области. Объектом концессии станут новый оперблок с отделением анестезиологии и реанимации на базе Свердловской областной клинической больницы и приемно-диагностический корпус Областной детской клинической больницы. Инвестпроект стоимостью не менее 15 миллиардов рублей планируется реализовать до конца 2023 года.

На сегодняшний день холдинг может предложить около 80 изделий для реализации целей нацпроекта "Здравоохранение", среди них линейка аппаратуры для телемедицины. Например, с помощью мобильного кардиомонитора, можно снять кардиограмму на дому, передать ее показания по закрытому каналу в "личном кабинете" и получить рекомендации лечащего врача. Тем самым сократить время оказания медпомощи, что особенно важно при реабилитации больных.

Помимо развития цифровой медицины, "Швабе" реализовал федеральную программу Минздрава России по развитию новых перинатальных центров в РФ. Аппараты для интенсивной терапии и реанимации новорожденных функционируют во многих лечебно-профилактических учреждениях в России, а также в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Среди неонатального оборудования, представленного на выставке, - первая в России открытая реанимационная система для новорожденных. Техника позволяет проводить манипуляции в операционной с младенцами весом от 500 граммов.

Для новорожденных предназначен и другой экспонат - переносной инкубатор. Роль матраса в нем выполняет гибкий электронный нагревательный элемент, с помощью которого поддерживается оптимальная температура тела малыша, даже при низких температурах - это подтвердили испытания при -30 градусах Цельсия. Компактные инкубаторы предназначены прежде всего для экстренной медицины и служб "скорой помощи".

На сегодняшний день врачами в РФ используется около 10 тысяч различных аппаратов "Швабе".