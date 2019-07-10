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10.07.2019 12:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Среднем Урале появятся продукты опережающего стандарта качества

Текст: Светлана Добрынина

Соглашение о взаимодействии подписано между правительством Свердловской области и Роскачеством на промышленной выставке "Иннопром".

- Это позволит повысить безопасность продукции, представленной на уральском рынке, поддержать местных производителей с ответственным отношением к своему делу. А также укрепить доверие населения к товарам отечественного производства, - уверен губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По мнению руководителя Роскачества Максима Протасова, соглашение позволит консолидировать усилия по повышению среднего уровня качества товаров на региональном рынке. Тем более, что продукция свердловских предприятий уже высоко отмечена на общероссийском уровне. В частности, ирбитская сметана подтвердила не только соответствие обязательным требованиям, но отличается повышенным потребительским характеристикам и соответствует новым - опережающим - стандартам Роскачества.

Равнение на "опережающие стандарты качества" предполагается привлечение региональных экспертов в рабочие группы по их созданию. В области будут развивать институты исследования качества продукции, испытательные центры. Так же соглашением предусмотрено продвижение достойных местных товаров.

- Наша задача - повышение качества товаров и услуг не только на федеральном, но и на локальных рынках. Причем мы работаем над этим не только путем проведения исследований качества, но и через повышение эффективности управления бизнес-процессов предприятий. Свердловская область уже занимает хорошие позиции. По итогам прошлого года три предприятия региона стали лауреатами премии правительства РФ в области качества, - сказал Максим Протасов.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика АПК Госфонды и контрольные органы Роскачество Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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