На Среднем Урале появятся продукты опережающего стандарта качества

Соглашение о взаимодействии подписано между правительством Свердловской области и Роскачеством на промышленной выставке "Иннопром".

- Это позволит повысить безопасность продукции, представленной на уральском рынке, поддержать местных производителей с ответственным отношением к своему делу. А также укрепить доверие населения к товарам отечественного производства, - уверен губернатор Евгений Куйвашев.

По мнению руководителя Роскачества Максима Протасова, соглашение позволит консолидировать усилия по повышению среднего уровня качества товаров на региональном рынке. Тем более, что продукция свердловских предприятий уже высоко отмечена на общероссийском уровне. В частности, ирбитская сметана подтвердила не только соответствие обязательным требованиям, но отличается повышенным потребительским характеристикам и соответствует новым - опережающим - стандартам Роскачества.

Равнение на "опережающие стандарты качества" предполагается привлечение региональных экспертов в рабочие группы по их созданию. В области будут развивать институты исследования качества продукции, испытательные центры. Так же соглашением предусмотрено продвижение достойных местных товаров.

- Наша задача - повышение качества товаров и услуг не только на федеральном, но и на локальных рынках. Причем мы работаем над этим не только путем проведения исследований качества, но и через повышение эффективности управления бизнес-процессов предприятий. Свердловская область уже занимает хорошие позиции. По итогам прошлого года три предприятия региона стали лауреатами премии правительства РФ в области качества, - сказал Максим Протасов.