На Среднем Урале буйным цветом расцвел бизнес коммерсантов, навязывающих потребителям откровенно ненужные товары и услуги, порой с использованием мошеннических схем. По мнению сотрудников Роспотребнадзора, справиться с этим явлением помогут лишь "максимально жесткие санкции", в частности персонализация и ужесточение ответственности и даже антиреклама компаний-нарушителей.

Только фактов обмана новоиспеченных автовладельцев в базе управления Роспотребнадзора по Свердловской области более ста. Увы, практика распространенная. Чаще всего жертвами автосалонов и страховых компаний становятся неискушенные сельские жители или пенсионеры. Схема проста: "замучить" клиента длительной процедурой оформления кредита и подписания договора. После такого многочасового "спектакля" покупатель обычно приходит в себя только дома. Внимательно изучив договор, он с ужасом осознает, что купил автомобиль в два раза дороже, чем планировал.

Как это происходит, специалисты надзорного ведомства выяснили в деталях при помощи "контрольной закупки". Она длилась… восемь часов. По словам начальника отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора Татьяны Шулешовой, мошенники часто прибегают к психологическому давлению. Но в данном случае использовались, кажется, все мошеннические уловки сразу.

Все больше фактов мошенничества выявляется в интернет-торговле, а также в различных ремонтных мастерских. Так, обещанная бесплатная диагностика электроприбора нередко становится платной - при отказе от ремонта

- В екатеринбургском автосалоне покупателю выдали памятку с заведомо ложными сведениями о доходе для передачи в банк. Устроили целое представление со звонком клиенту якобы из банка и сообщением о перечислении автосалону денежных средств. Получив документы - ПТС и СНИЛС, сотрудники салона не вернули их по первому требованию. Сдались только после угрозы обратиться в полицию. И так далее - все факты задокументированы, - рассказывает Татьяна Шулешова.

В результате фиксированная ставка по кредиту выросла с 4,5 до 7,9 процента, а по факту превратилась в 16,7 процента. В кредитный договор оказались включены дополнительные услуги: "Дорожная карта", "Страхование". В результате автомобиль подорожал с 613 тысяч рублей до 1,08 миллиона, а общая сумма платежа по кредиту достигла 1,5 миллиона.

- Материалы направлены в правоохранительные органы, составлен протокол. Компания продолжает работать, но ее ждет административное наказание. Мы надеемся, ее руководство не уйдет и от уголовной ответственности, - считает Татьяна Шулешова.

Проблему массового нарушения прав потребителей обсудили на совместном заседании координационного совета по вопросам взаимодействия с представителями малого и среднего предпринимательства при общественной приемной свердловского Роспотребнадзора и консультационного совета по взаимодействию с некоммерческими организациями. Эксперты отмечают: наряду с уже упомянутым недобросовестным навязыванием услуг и товаров по завышенной цене (оно процветает в финансовых, страховых компаниях, салонах сотовой связи) все больше фактов мошенничества выявляется в интернет-торговле, а также в различных ремонтных мастерских. Например, обещанная бесплатная диагностика какого-нибудь электроприбора нередко становится платной - при отказе от ремонта.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году во все органы, входящие в систему защиты прав потребителей Свердловской области, поступило 99 тысяч обращений - на 16 процентов больше, чем годом ранее. Цифры говорят об улучшении в прошлом году ситуации в сфере медицинских услуг (здесь удельный вес выявленных нарушений в общем числе проверок снизился с 75 до 35 процентов), а также образовательных и транспортных услуг (снижение соответственно с 80 до 25 и с 88 до 58 процентов). Однако "хорошие" цифры эксперты объясняют отказом от планового контроля в вопросах защиты прав потребителей, на самом же деле картина, скорее всего, не столь радужная. По-прежнему велико число нарушений при проверках организаций, оказывающих финансовые и туристические услуги, - по 85 процентов в обеих сферах.

Чтобы кардинально изменить ситуацию, эксперты предлагают разделить предпринимателей на две группы. С "добросовестно заблуждающимися" будут работать гуманно - заниматься повышением их правовой и финансовой грамотности, ответственности и самоконтроля. А откровенно нечестному бизнесу обещают максимально жесткие санкции: персональную ответственность (причем не только административную, но и уголовную) и широкую огласку их "подвигов". Отдельные меры необходимы в сфере кредитования.

- Нужно ввести в практику приобретения дорогостоящих товаров в кредит так называемый "период охлаждения", особенно при автокредитовании. Чтобы у потребителя было время спокойно изучить условия и подумать, - предлагает Татьяна Шулешова.

Правда, и сейчас по закону от кредита можно отказаться в течение 14 дней, вернув деньги банку. Хотя при автокредитовании сделать это непросто, ведь договоров два: один - с банком, другой - с продавцом машины. Вернуть автомобиль с формулировкой "просто не подошел" нельзя, ведь это технически сложный товар.

Кстати

В защиту прав потребителей с прошлого года активно включились муниципалитеты и общественники. Например, в 2018 году общественные организации проконсультировали 2,6 тысячи потребителей, что в 1,3 раза больше, чем в 2017 году, и подготовили семь исковых заявлений в суды. Предотвращенный в результате ущерб оценивается в 269 миллионов рублей.